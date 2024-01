Michelle Salas recurre a sus seguidores para que la ayuden con “un grave problema” que atraviesa

Michelle Salas el pasado miércoles compartió varias historias en la red social de la camarita, donde muestra que luego de su boda con el empresario Danilo Díaz ya retomó sus labores profesionales. Además, dio a conocer que actualmente está en Nueva York y aprovechó para pedirle a sus seguidores que le brinden ayuda con una situación que no la tiene cómoda.

La hija de Luis Miguel comenzó diciendo que actualmente no está descansando de la manera en como le gustaría, y agregó un ejemplo: “Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería y me fue imposible”. Por ello, tildó la experiencia como “un grave problema”, al tiempo que destacó que ha estado tomando algunas cosas para ayudarse, entre ellas: “Magnesio y melatonina”.

Michelle Salas le contó a sus más de dos millones de seguidores lo complicado que es para ella poder descansar. / Foto: Mezcalent.

Salas detalló que con el transcurrir del tiempo se le hace más difícil poder hacerlo y ya no sabe qué le “puede ayudar”: “No logro desconectar, mi cerebro no desconecta, o sea, me duele el cerebro, y todo el tiempo en la noche estoy despierta como pensando y no logro descansar”.

Tras las grabaciones de los videos que subió a Instagram, terminó detallando que lamentablemente no es algo con lo que esté atravesando desde hace poco, pues ha sido todo lo contrario: “La verdad es que se ha vuelto ya un ‘issuu’ y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir”.

La modelo Michelle Salas no dudó en compartir su problema para saber si alguien la pueda ayudar a solventar. / Foto: Mezcalent.

La hija del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ añadió: “Se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, (lo hacía) en el avión, en el tren, donde estuviera, pero creo que estos últimos dos años han empezado a ser (un caos)”.

“Siento que en verdad no logro descansar por mucho que me duerma las 7, 8, 9 horas. No llego a un ‘deep sleep’ y me saca de quicio”, dijo.

No se despidió sin antes solicitar la colaboración de sus seguidores: “Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, un doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente”.

