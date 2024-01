Ancelotti cierra la puerta al regreso de Benzema al Real Madrid: “Es mentira, no hemos hablado eso”

El delantero francés, Karim Benzema está buscando cómo salir del Al Ittihad, por su situación confrontada con el cuerpo técnico y los directivos.

Desde su círculo mas íntimo se llegó a decir que están analizando ofertas de Europa para este mercado de pases de enero, por lo que los rumores no tardaron en ubicar a Real Madrid como el candidato para recibirlo.

No obstante, a pesar de los trascendidos, Carlo Ancelotti dijo que no han hablado sobre Karim Benzema con Florentino Pérez.

“Es mentira, no hemos hablado eso”, dijo sobre el goleador francés que milita en el Al-Ittihad Jeddah Club del fútbol árabe y que está viviendo momentos de tensión ya que fue separado del plantel por el entrenador argentino Marcelo Gallardo.

Carlo Ancelotti durante un encuentro ante Napoli por Champions League. Crédito: Florencia Tan Jun | Getty Images

Ancelotti respondió a Laporta

Ancelotti además, aseguró que la intención de Joan Laporta, presidente del Barcelona, es “desviar el tiro” al calificar de “Liga adulterada” la competición, y le recordó el ‘caso Negreira’ como “el problema del futbol español” durante “los últimos veinte años”.

“No me gusta mucho entrar en este tipo de polémicas y de palabras, la verdad es que esta semana han hablado mucho y pienso lo mismo que antes, no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos veinte años en el futbol español”, respondió Ancelotti cuando fue preguntado por las palabras de Laporta tras el Real Madrid-Almería.

Para Ancelotti todas las declaraciones realizadas desde Barcelona son una estrategia para desviar la atención del mal momento por el que pasa el club azulgrana.

“Ahí está el problema del fútbol español, no de una Liga que no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones, tenemos que darles tiempo y esperar. Pero el problema del futbol español ha sido ese en los veinte últimos años. Desviar el tiro no tiene sentido”, insistió el entrenador madridista.

Más comedido estuvo Ancelotti cuando fue cuestionado por las quejas de Xavi Hernández, cuando habló de la dificultad de ganar una Liga por decisiones arbitrales. “No quiero explicar el que ha sido mi sentimiento y pensamiento personal sobre esto”, zanjó con seriedad.

