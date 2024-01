Galilea Montijo recuerda el bullying que sufrió en su posparto

Aunque Galilea Montijo no forma parte del “Reto 21” que hicieron algunos de sus compañeros de «Hoy» para bajar de peso, sí sabe perfectamente lo que significa que la gente use las redes sociales para hacer críticas sobre su cuerpo.

Durante este segmento del matutino, la conductora no pudo evitar romper en llanto al recordar todas las cosas que la gente opinaba sobre ella luego de dar a luz a su pequeño Mateo, pues tuvo que regresar a trabajar tan sólo unos días después y su figura no era la que el público acostumbraba ver.

“A los 20 días después de que tuve a mi hijo, estaba todavía con las grapas de la cesárea y ya estaba haciendo “Pequeños Gigantes”. Los comentarios eran tan terribles, hirientes que yo lloraba todos los días“, dijo Gali visiblemente conmovida.

Para finalizar, la presentadora aseguró que, aunque en su momento sí sufrió con lo que la gente opinaba sobre ella, hoy puede decir con orgullo que los kilos que ganó durante su embarazo y la cicatriz de la operación son lo mejor que tiene en la vida.

Galilea habla más sobre su vida íntima

Galilea Montijo evita hablar sobre el libro “Las Mujeres del Narco, Amar en el Infierno” de Anabel Hernández, donde se asegura que la conductora mantuvo un romance con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y en cambio cuenta que todo lo que tiene ha sido gracias a su trabajo a lo largo de tres décadas.

«Con todo respeto, no te voy a contestar, porque no voy a entrar en lo que realmente quieren.

«Lo único que te voy a decir es que soy una persona que vive muy en paz, que me han visto trabajar durante 30 años, que le he podido dar una vida digna a mi familia, no de lujos, pero sí una vida digna a través de mucho trabajo.

“Gracias a Dios, pude sacar de trabajar a mi mamá a los 19 años, de lo cual yo me siento muy orgullosa y me siento muy orgullosa de lo mucho o poco que he hecho”.

Galilea admite que le impresiona que haya gente interesada en su vida sexual.

“La verdad es que me llama mucho la atención que mi vida sexual le interese a alguien; ya tengo qué contarles a mis nietos algún día”. A su paso por la alfombra del lanzamiento de la marca Shark Beauty, Galilea toma con humor todo lo negativo.

“Después de treinta años y de tantas cosas que han dicho, créeme que me río, ya no me queda más que reírme y decir ‘bueno ya, ¿ahora que van a inventar?’. A lo mejor que ¡soy ‘Galileo’!

“Pues no sé si (estoy) cansada, te digo que ya hasta suena a broma muchachos, ¿a poco no? La verdad es que sale algo y ya es de ‘¿de verdad estoy en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?'”.

