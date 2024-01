Jenni Hermoso asegura que México podría estar entre las mejores selecciones del mundo

La futbolista española de los Tigres de la UANL, Jenni Hermoso, consideró que la Liga MX Femenil tiene mucho potencial para desarrollar a las futbolistas y consideró que este crecimiento deportivo le permitirá a México poder estar algún día entre las grandes selecciones e incluso las grandes potencias del balompié femenino en el mundo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde detalló que las jugadoras mexicanas tienen un gran desempeño y que además la estructura de las instituciones resultan bastante positivas para poder crear una competencia sana que se equipara con algunos países de Europa.

“Sin ninguna duda, yo comparto equipo con jugadoras que son muy buenas y he jugado con jugadoras que han sido las mejores del mundo y te puedo decir que cuando yo juego con ellas me siento super orgullosa de tener esas compañeras. Porque juegan al futbol bonito, juegan a un fútbol de calidad y son competitivas”, expresó Hermoso en sus declaraciones.

“La gente se va interesando más y eso es porque también saben y son conscientes de que aquí hay mucha materia prima, y ese es el diamante en bruto que tenemos que seguir tallando para que algún día México pueda estar entre las mejores selecciones”, agregó la actual campeona del mundo con la selección de España.

Jenni Hermoso también destacó que el fútbol femenil mundial debería trabajar de manera conjunta para poder brindar una mejor experiencia y desarrollo a las próximas generaciones al considerar que todavía están bastante alejadas del balompié masculino; sostuvo que se deben crear métodos para poder impulsar el deporte femenino para lograr equiparar a los hombres.

“Pienso que en México y en el fútbol femenino del mundo tendría que ver cómo se hacen las cosa en otros sitios y tomar lo mejor de cada sitio y decir esto es como lo tenemos que empezar hacer para que esas niñas en el futuro sean jugadoras profesionales y puedan dedicarse simplemente a jugar fútbol”, destacó la jugadora.

Feliz con los Tigres

Hermoso también destacó que se siente bastante contenta de haberse unido a los Tigres de la UANL al asegurar que ahí se ha vuelto a sentir futbolista profesional y es donde ha podido recuperar la ilusión por el triunfo que había perdido hace tiempo.

“No me pongo techo porque la vida me ha enseñado que mañana va a ver otro obstáculo, otro objetivo por cumplir y al día de hoy lo que siento y me hace feliz es sentir y vivir lo que me está pasando hoy que para mí es estar en uno de los mejores sitios donde podría estar, sentirme futbolista de nuevo, sentirme con una ilusión que hacía mucho que no tenía y el techo de Jenni ahora mismo no lo veo porque quiero ganar sí o sí con Tigres”, concluyó.

