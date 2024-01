Hijo de Christian ‘Chucho’ Benítez asegura que su padre fue asesinado

Fabiano Robinho Benítez, hijo del legendario futbolista de las Águilas del Club América Christian ‘Chucho’ Benítez, recordó el lamentable fallecimiento de su padre hace más de 10 años y sorprendió a todos sus seguidores al hacer unas fuertes declaraciones sobre la causa de su fallecimiento que se han convertido en tendencia a través de las redes sociales.

Mientras recordaba su exitoso paso por Santos Laguna y las Águilas del Club América en la Liga MX durante una entrevista ofrecida al medio studiofutbol.com.ec, el futbolista ecuatoriano recordó lo difícil que fue para él recibir la noticia en el año 2013 de la muerte de su padre debido a que apenas tenía unos 10 años y con el pasar del tiempo se encargó de investigar los motivos de su fallecimiento.

“Cuando papá fallece era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad”, inició Benítez en sus declaraciones.

Lo más impactante de todo este hecho es que el hijo de ‘Chucho’ Benítez asegura que su padre fue asesinado luego de ser firmado por El Jaish SC de la liga de fútbol de Qatar; en sus palabras alegó que su padre era un hombre bastante sano en ese momento que no ingería alcohol y solamente estaba dedicado a su familia.

“El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba (alcohol), que estaba para su familia. Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué? O sea ¿Cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron”, resaltó el hijo del histórico jugador ecuatoriano.

La palabras del hijo del antiguo jugador de fútbol resultan bastante contradictorias a la necropsia que se le realizó a la figura tras su muerte: en el informe presentado por las autoridades se detalló que la causa de su muerte fue un paro cardíaco que se produjo debido a una serie de fuertes dolores que venía presentando en el abdomen.

El dolor que sentía se originó a causa de una apendicitis que no se trató oportunamente; esta enfermedad desencadenó una peritonitis que posteriormente le causaría un infarto. Al realizarse una segunda autopsia para aclarar los detalles que todavía quedaban sin resolver sobre su fallecimiento se determinó que el histórico jugador del cuadro de Coapa presentaba un problema en su arteria coronaria que impulsó el infarto.

Sigue leyendo:

–Hincha de Rayados cuenta los detalles sobre el accidente registrado en Monterrey

–José Benavídez lanza dardo contra el Canelo Álvarez: “Su época se ha vuelto un circo”

–Ronaldinho causó furor con su nuevo trabajo en un desfile de modas