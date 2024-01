Jürgen Klopp se despide del Liverpool tras nueve años de historia

El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro como entrenador del conjunto de la Premier League de Inglaterra al finalizar la temporada y a pesar de poseer un contrato vigente hasta la temporada 2026; este marca el fin de una alianza que forjó el teutón con los británicos hace casi nueve años en los que logró muy positivos resultados.

La noticia la dio a conocer el equipo a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), donde detallaron sobre la decisión del estratega y afirmaron que abandonará el cargo en el verano de este 2024.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador de #LFC al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en verano. Pepijn Lijnders y Peter Krawietz, así como el entrenador de desarrollo de élite Vitor Matos, también dejarán sus puestos al final de la temporada”, dijo el equipo en su texto.

Es importa nte resaltar que esta decisión por parte de Klopp fue tomada un día antes de disputar el partido correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup ante el Norwich City, equipo en al que esperan vencer de manera contundente para poder conseguir extendiendo su racha para buscar el título de campeón.

La información sobre la salida de Jürgen Klopp ocurre en un momento bastante extraño debido a que el equipo se ubica actualmente en la primera posición de la Premier League de Inglaterra con un total de 48 puntos y optando a todos los trofeos en disputa (Europa League, FA Cup y Carabao Cup); junto con el anuncio el estratega decidió aclarar un poco sobre sus motivos y envió un mensaje a todos sus seguidores.

“Tras guiar a los ‘reds’ a otra final de Wembley el miércoles por la noche, el técnico de 56 años seguirá supervisando los partidos que le quedan al equipo en 2023-24 antes de bajar el telón de un glorioso reinado de ocho años y medio como entrenador en Anfield, en el que el club ha ganado seis grandes trofeos bajo su dirección hasta la fecha”, añade el club en el comunicado.

“Dejaré el club a final de temporada. Entiendo que puede ser un shock para mucha gente cuando lo escuchen por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo o al menos intentarlo. Amo absolutamente todo en este club, la ciudad, los aficionados… Amo al equipo y el staff, pero tomar esta decisión me hace tener aún más claro que es la que tengo que tomar. ¿Cómo puedo decirlo? Me estoy quedando sin energía. No tengo problemas ahora, pero sé que esto lo tendría que anunciar algún día. Estoy perfectamente, pero sé que no puedo hacer el trabajo una, y otra, y otra, y otra vez. Después de todos los años y tiempo que hemos pasado juntos, y de todas las cosas por las que hemos pasado, el respeto y amor que os habéis ganado (los aficionados) merecían que os dijera la verdad, y esta es la verdad”, concluyó.

