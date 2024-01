Tirotean residencia del excandidato a la gobernación en Puerto Rico Eliezer Molina: “Me acaban de tirotear en mi casa”

Nueva York – El excandidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina, denunció mediante un video en Facebook que tirotearon su casa en San Sebastián este jueves mientras se encontraba en el espacio junto a su familia.

“Me acaban de tirotear en mi casa. Aquí acaba de llegar la Policía ahora, porque me acaban de tirotear en mi casa”, denunció el portavoz de Movimiento de Conciencia mediante una transmisión en vivo desde sus cuenta de Facebook e Instagram.

“Esto es historia. Yo quiero que todo el mundo vea lo que está pasando aquí. Siempre vienen aquí a mi casa a acecharme; pues ahora es que acaban de tirotear la casa. Yo quiero que el país vea lo que le están haciendo a Eliezer Molina. Ahora mismo acaban de pasar y acaban de disparar un montón de tiros; miren los casquillos ahí…”, describió Molina mientras enfocaba la cámara hacia los agentes que estaban examinando la escena.

El actual aspirante independiente al Senado de Puerto Rico procede a emprenderla con palabra soeces contra el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la policía de la isla.

Además, señala directamente al senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Tomas Rivera Schatz, con quien mantiene una batalla pública desde hace años.

“Ahora ven Rivera Schatz, ven, ven, porque si tú crees que me vas a callar a mí, no sabes lo que acabas de hacer, o las personas que me acaban de hacer esto, no saben lo que acaban de hacer”, continuó.

Molina reclama investigación profunda de la Policía y el FBI

“Que venga el CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) y los federales para que investiguen quién está tiroteando la casa de Eliezer Molina. No quiero que vengan dos patrullas nada más y como hicieron en Aguadilla…”, añadió al tiempo que mostraba los casquillos de bala en el suelo.

“Fallaron y acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Tenemos los casquillos, balas y descripción del vehículo. Lo hiciste hacia el cuarto donde duermen mis hijos. Que el mundo sepa, que esto ocurre en Puerto Rico”, añadió el activista ambiental en el mensaje escrito que acompaña al video.

“Al FBI – San Juan y FBI – Federal Bureau of Investigation se los advertí. Le tocamos la fibra a quien nos roba constantemente y van a tratar de callarnos. Pero esto es personal, y no vamos a dejar ni nos van a callar. Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico y Secretario de Justicia hagan su parte, pq nosotros haremos la nuestra” (sic), agregó el también agricultor dueño de una finca de café.

Molina es un activista ambiental de las “Playas son de pueblo”

En cuanto a la mención de Aguadilla, Molina se refiere al enfrentamiento reportado a finales de enero del año pasado en el que un guardia de seguridad privado le disparó a manifestantes que protestaban contra una construcción sobre la cueva Las Golondrinas e hirió a uno de ellos.

En ese momento, los activistas medioambientales exigían demolición de la estructura propiedad del desarrollador Carlos Román González.

El incidente provocó que demócratas en el Congreso de Estados Unidos y líderes en la diáspora repudiaran el uso de fuerza letal contra los manifestantes. Además, el caso hizo que más personas dentro y fuera de la isla prestaran atención al tema de las playas como bienes de dominio público y la usurpación por parte de desarrolladores.

En declaraciones esta mañana desde su cuenta de Facebook, Rivera Schatz no mencionó directamente a Molina. Sin embargo, citó el Artículo 268 del Código Penal para hacer referencia a denuncias falsas sobre posibles delitos.

“Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, la persona incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”, lee parte de la entrada compartida por el legislador.

“¡Ser sociopata no exime de esta responsabilidad!”, añadió el legislador en la publicación en la red social.

Puntualizó: “¡QUIEN MIENTE MUCHO COMETE ERRORES Y SE ENREDA EN SUS PROPIAS TRAMOYAS!” .

Agentes recuperaron siete casquillos de bala

La vivienda de Molina ubica por la carretera 446 del barrio Guatemala en San Sebastián, un pueblo ubicado en el noroeste de la isla.

Según la información provista por personal de la Policía, adscrito al distrito de Aguadilla, a eso de las 11:27 p.m., una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la zona.

Al momento de los hechos, la esposa de Molina también se encontraba en la vivienda.

Los agentes identificaron seis impactos de bala en la verja de metal y dos en el vehículo Toyota Highlander, color gris, propiedad de la pareja, según indicó a EL VOCERO la agente Diana Hilerio.

Los agentes levantaron siete casquillos de bala calibre 40 mm y varios fragmentos de plomo en el pavimento.

Una figura muy controversial

Desde que inició como portavoz del Movimiento de Conciencia para el 2019, Molina ha sido una figura controversial que se ha caracterizado por fiscalizar a ambos partidos de mayoría y denunciar lo que podrían ser actos de corrupción.

Además, es una pieza clave en el movimiento denominado “Las playas son el pueblo” para rescatar ese y otros recursos naturales amenazados por los desproporcionados desarrollos turísticos en la isla por la zona marítimo terrestre.

Lo anterior le ha sumado muchos seguidores, particularmente en redes sociales; pero también muchos enemigos.

En las elecciones generales de 2020, Molina aspiró a la candidatura a la gobernación de manera independiente. Obtuvo 8,751 (0.68%) votos, según los datos en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Al momento, compite por una posición independiente en el Senado.

Molina aspirará a una posición independiente en el Senado

Molina anunció su intención de ocupar el puesto por acumulación a finales del año pasado.

“Puerto Rico tiene candidato al Senado por acumulación de forma independiente. Puerto Rico va a darle paso a lo que el mundo está haciendo, que es eliminando la partitocracia y está comenzando a votar por candidaturas”, anunció a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Según Molina, quien ya completó el proceso de recolectar los endosos necesarios, creará un escuadrón de fiscalización, agencia por agencia, para investigar y encarcelar a todos los políticos corruptos y sus socios.

“El pueblo sigue madurando y el pueblo va a madurar y, en esta encomienda, nosotros no vamos a dejar solos al pueblo. Habíamos decidido -se los digo con el corazón en la mano- no aspirar a ningún cargo político. Entendemos que lo que estamos haciendo está generando un cambio, pero ante la pobre oferta que tiene el electorado en Puerto Rico, decidimos hacer una movida”, argumentó.

