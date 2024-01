“¿Cómo se va a discutir? si es el mejor de todos los tiempos”: Ronaldinho justificó The Best a Messi

El premio The Best de la FIFA al mejor futbolista del mundo en 2023 que ganó el astro argentino Lionel Messi hace algunos días, sigue generando polémica en el mundo del fútbol.

Messi se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los mismos dos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado octubre.

Esta votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre la Pulga y el goleador noruego, mientras que el francés sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes.

Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Consultado sobre si fue justo que Leo haya sido distinguido por su desempeño en 2023, el astro brasileño y excompañero suyo en Barcelona expresó sin vueltas: “Es uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Cómo se va a discutir si es el mejor uno o dos años?”.

Para Dinho no hay dudas con quién es el verdadero The Best y es por eso que se rindió a los pies de Messi, quien heredó la N°10 del Barça cuando se marchó a Milan: “Para mí continúa siendo el mejor del mundo, entonces es muy simple”.

لعبت مع ميسي لسنوات ما رأيك بفوزه بجائرة The Best؟



رونالدينهو: ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ لذا كيف تستطيع أن تناقش ما إذا كان هو الأفضل في سنة أو سنتين. كل شخص يفكر بطريقة هذه هي كرة القدم لكن بالنسبة لي هو لازال الأفضل في العالم. الأمر بسيط جدًا pic.twitter.com/48gsIPTTHY — Messi Xtra (@M30Xtra) January 26, 2024

Vale la pena recordar que Cristiano Ronaldo también había realizado un fuerte pronunciamiento. “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best. Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad”, disparó.

“Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, cerró.

