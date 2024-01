Julián Gil hace conmovedora publicación por el cumpleaños de Matías, su hijo con Marjorie de Sousa

Julián Gil, actor argentino, le envió un mensaje a su hijo Matías, quien este sábado 27 de enero cumplió 7 años. En la publicación, aprovechó para decirle cuánto lo extraña, debido a que tiene años sin verlo por el conflicto que tiene con Marjorie de Sousa, su ex y madre del niño.

En el video que compartió el también presentador de televisión se vio a Matías cuando era bebé y, según contó el artista, fue esta la última vez que pudo compartir con él.

Reacciones por publicación de Julián Gil

Para acompañar el material audiovisual, Julián Gil escribió: “Así te recuerdo, Mati. Feliz y risueño. De los pocos días juntos, hijo. Feliz cumpleaños, ya son 7”.

Fueron varios los comentarios que los usuarios le dejaron en la publicación al argentino, algunos lamentaron que no haya un acuerdo entre él y la venezolana y otros porque apoyan a la actriz, quien afirma que Julián desconoció a su hijo, pero luego se arrepintió.

“Los hijos no se niegan y esas son las consecuencias”, “Mi estimado, jamás juzgo o comento los problemas de nadie. Solo puedo decirte como he defendido siempre, que los hijos no pueden usarse como chantaje emocional ni como castigo de un progenitor al otro. Negarte el derecho a ver a tu hijo y dejar que crezca sin la presencia de un padre tan maravilloso como has demostrado ser con tus otros hijos, es un error gravísimo que a pesar del dolor que te cause como padre a quien más afecta es a Matías. Pero el tiempo es sabio y habrá un día donde todo esto pase factura. Obligar a un hijo a ser huérfano de padre, teniéndolo vivo y deseando estar a su lado es realmente maquiavélico”, escribieron algunos.

Otro mensaje que le escribieron fue: “¡Tranquilo hermano! Todo en la vida toma su rumbo a veces tarda más de lo que uno quisiera…pero todo se acomoda. Y ya estarán juntos abrazados y el sabrá que siempre lo amaste como lo haces”.

Durante años, Julián Gil y Marjorie de Sousa han tenido diferencias por este tema, algo que el argentino asegura que lo ha afectado fuertemente, pues solo ve a su hijo cuando en ocasiones tiene participaciones con su madre en la televisión.

Esto ocurrió, por ejemplo, en diciembre, cuando la venezolana y su pequeño cantaron un tema de Navidad. La escena indignó al actor, quien de nuevo le pidió a su expareja que le permitiera ver a Matías.

