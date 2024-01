Luis Enrique sobre Klopp: “Es agotador que estemos sobreexpuestos a los medios”

El director técnico del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, habló este sábado sobre el partido que disputarán los parisinos el domingo contra el Brest en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de la Ligue 1 de Francia; en sus palabras el asturiano decidió hablar sobre el reciente anuncio realizado por Jurgen Klopp sobre abandonar al Liverpool.

En sus palabras el estratega destacó que entiende la decisión que pueda tomar Klopp debido a que los entrenadores suelen estar muy sobreexpuestos a los medios de comunicación con respecto a los resultados que tenga el equipo debido a que son los primeros en ser señalados si no consiguen las victorias esperadas.

“Es una persona muy abierta, muy simpática, que ha conseguido resultados excepcionales. Se está quedando sin energía, eso es lo que ha dicho y es comprensible. Los entrenadores estamos sobreexpuestos a los medios de comunicación, somos los primeros en ser señalados, es agotador. A veces los entrenadores necesitan un descanso. Quizá quiera afrontar un nuevo reto en otro club”, expresó.

“A los entrenadores se les juzga por los resultados. Consiguió luchar por títulos en una época en la que el Manchester City dominaba. Sus equipos han presionado mucho, imprimiendo un ritmo muy alto. Me gusta su estilo”, agregó Luis Enrique sobre la decisión tomada por el entrenador alemán.

El entrenador del PSG habló sobre la posibilidad de adquirir nuevos jugadores durante el mercado invernal para tener un mejor desempeño que les permita poder luchar en torneos europeos con un mejor desempeño y así causar un mayor peligro a la portería rival que les permita conseguir muchas más victorias.

“¿Quiero nuevos fichajes en defensa? Para ser sincero, creo que hay que hacer los deberes en verano respecto al mercado. En verano hay más posibilidades concretas de reforzar la plantilla. Siempre hay que estar abierto a los cambios. Estoy contento con mi plantilla”, detalló.

Para finalizar, Luis Enrique habló sobre el tridente que ha formado con Mbappé, Dembelé y Barcelona al destacar que está todavía forjando la mejor estrategia para poder alcanzar la victoria; destacó que desea ganar todos los títulos posibles en esta temporada para demostrar que no se ven afectados por las pérdidas de estrellas como Lionel Messi y Neymar Jr.

“¿Es el mejor trío ofensivo desde el comienzo de la temporada? No lo sé. Puede que sí, o puede que no. Espero que todavía no conozcamos un trío más fuerte. Si queremos ganar todos los títulos, tenemos que contar con todos los delanteros. Esa, para mí, es la clave”, concluyó el español.

