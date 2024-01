Fernando Gago emocionado con el regreso de Chicharito Hernández: “Es una ilusión”

El director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago, decidió hablar sobre la llegada del delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández a la organización para reforzar sus filas en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX; destacó que se siente bastante contento de poder contar con sus conocimientos y especialmente tras el empate que lograron en la Jornada 3 ante los Xolos de Tijuana.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en la que destacó la importancia del histórico atacante de la selección mexicana en sus filas, con el que espera poder mejorar la ofensiva para crear más oportunidades de gol que les permitan quedarse con las victorias en cada uno de los partidos que disputen.

“Respecto a Javier (Hernández) es una ilusión, es un chico que se crio en este club, tiene un sentido de pertenencia muy grande, alguien muy importante para México, hay plazos que tenemos que respetar, pero espero que esté lo antes posible con nosotros”, comentó el DT argentino.

Chicharito será presentado oficialmente como nuevo jugador del Rebaño Sagrado este sábado en una importante ceremonia donde se espera la cobertura mediática más importante de la temporada al contar con el regreso de este artillero que tiene más de 14 años fuera del país y que regresa a la Liga MX donde debutó como profesional hasta convertirse en una de las figuras más destacadas del balompié mundial.

Con respecto al juego ante los Xolos de Tijuana, Fernando Gago destacó que el equipo tuvo un mejor rendimiento en la segunda mitad; aunque toda la plantilla mostró una importante falta de consistencia que se reflejó en las pocas oportunidades de gol que registró el club y que terminaron evitando que se lograra la victoria.

“Hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo, el del primero no me gustó. No lo encontramos, tuvimos muchas pérdidas innecesarias, para el segundo cambiamos el sistema desde el inicio y tuvimos más esas ganas de jugar con el balón, generamos situaciones y ganamos duelos en el segundo tiempo”, expresó.

Actualmente las Chivas Rayadas de Guadalajara se ubican en la novena posición del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un total de dos puntos producto de dos empates y una derrota, siendo este un negativo arranque para la organización que viene de registrar positivos resultados bajos las órdenes del serbio Veljko Paunovic en los últimos dos torneos.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya desmiente que Ryan García tenga negociaciones para enfrentar a Rolly Romero

–Jenni Hermoso asegura que México podría estar entre las mejores selecciones del mundo

–Jürgen Klopp se despide del Liverpool tras nueve años de historia