Michelle Galván sorprende visitando un estudio de Telemundo, ¿dejará ‘Primer Impacto’?

La mexicana Michelle Galván de lunes a viernes hace un destacado trabajo en ‘Primer Impacto‘. Sin embargo, dejó atónitos a muchos, debido a que fue el pasado jueves cuando estuvo en Telemundo, específicamente en el estudio de ‘La Mesa Caliente’.

Galván, de 36 años, estuvo de visita en el mencionado canal por un motivo muy especial y es que se trata de una entrevista que le hizo a Myrka Dellanos, debido a que hace algún tiempo la cubana también tuvo la oportunidad de conducir el destacado programa de Univision.

A su vez, no se trata de una conversación cualquiera porque ‘Primer Impacto’ está próximo a cumplir 30 años de transmisión, por lo cual ameritan de un programa especial para hacer un recorrido con las grandes experiencias que han tenido durante la trayectoria.

“Rompiendo barreras, celebrando el legado de la televisión en español. Hablando un mismo idioma, para contarles una impactante historia. Me quedo con una dosis de agradecimiento descomunal, para todos los involucrados, en Telemundo y Univision para hacer posible este encuentro“, fue el mensaje que dejó en Instagram.

Fans reaccionan a la visita de Michelle Galván

“Bellas! Haciendo Historia! Ya quiero ver la entrevista”, “OMG. No te vayan a correr de primer impacto, cuida tu trabajo, eres muy buena periodista”, “Wow, genial, me encanta que dos cadenas se unieron por la celebración de una programación eres grande”, “¡Qué gusto verlas! Besos”, “Diosas las dos! Feliz que esta histórica entrevista se realizó”, “Que elegancia, eres muy profesional en tu trabajo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

La foto causó gran impacto y sus seguidores no evitaron ver que ella trabajando en Univision visitara Telemundo: “Pensaría que no las dejaban las dos cadenas que hicieran esto”, “Michelle de Univision entrevistando a Myrka de Telemundo, eso es algo histórico”, “Ya quiero ver la entrevista”, “Lo veo y no lo creo, pensé que ya no estabas en Univision que bueno cambiando historias”, “La unión hace la fuerza”, “Esto es lo que siempre he dicho tenía que haber sucedido mucho tiempo atrás”.

