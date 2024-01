Ofertas y secretos en Home Depot: los especialistas comparten 10 consejos para comprar

Expertos en tiendas minoristas revelaron a BestLife las cosas que puedes hacer en Home Depot para ahorrar dinero si eres un cliente asiduo a la tienda de construcción y mejoras del hogar.

Se trata de 10 puntos, que aunque son públicos, en ocasiones parecen secretos bien guardados para clientes selectos, aunque realmente son beneficios para los consumidores en general.

Expertos en sitios especializados de minoristas como Julie Ramhold, Samantha Landau, Andrea Woroch y el ex empleado de Home Depot, Kyle James, dieron a conocer esos tips que todo mundo quiere saber.

1. Política generosa de devolución de plantas

Si compras plantas perennes, árboles o arbustos y mueren en determinado tiempo, puedes desenterrarlos y devolverlos en la tienda. El beneficio no incluye flores cortadas ni arreglos florales.

De igual forma, si compras en el sitio web de la tienda productos vivos y llegan dañados, puedes reclamar en atención al cliente dentro de los tres días siguientes y Home Depot te enviará un reemplazo sin cargo.

2. Garantía para tu huerto

Home Depot tiene una garantía Grow a Garden que aplica a las plantas Bonnie utilizadas con suelos y alimentos vegetales Miracle-Gro. Si sigues las instrucciones y sus plantas no producen nada durante la temporada de crecimiento (de marzo a octubre), puedes recibir un reembolso por su planta.

3. Ahorros en pintura

Home Depot a veces vende pintura que se mezcló incorrectamente o se devolvió a un precio con descuento en su sección “Oops”. La tienda cuenta con mayores inventarios a bajo precio después de un día festivo, pues muchos clientes prueban proyectos de mejoras para el hogar, lo que conduce a una mayor ocurrencia de errores en la mezcla de pinturas.

4. Es posible negociar un mejor precio

Los expertos dicen que el hecho de que busques un precio bajo no significa que no puedas conseguir una oferta aún mejor. Un ex empleado dice que la tienda tiene una política que permite a los empleados obtener hasta $50 de descuento en determinadas mercancías, que aplica en artículos con empaques o modelos de piso dañados y devoluciones.

5. Ahorra 5% en artículos comprados regularmente

La tienda tiene artículos seleccionados que son elegibles para suscripciones, como artículos de limpieza, artículos de primera necesidad para el hogar, bombillas, filtros de aire y otros. Al configurar las compras repetidas para una suscripción, puedes ahorrar 5% y entrega gratuita.

6. Igualación de precios

Con la “Garantía de precio bajo”, Home Depot igualará el precio del artículo más los costos de envío, por lo que obtendrás mucho más que el mismo precio en otros lugares.

7. Compra electrodomésticos en exhibición y ahorra

Si compras un modelo de piso directamente en la tienda puedes obtener ahorros espectaculares, pero debes checar antes las abollauras o daños en los equipos que los abaratan, además considera que el transporte e instalación correrán por tu cuenta.

8. Compra cuando se reabastece el inventario

Si quieres tener la mejor selección de productos, compra los jueves, viernes o sábados, que es cuando se reabastecen los inventarios de las tiendas.

9. Usa un sitio de devolución de dinero cuando compres en línea

Utilizar un sitio web de devolución de efectivo puede ahorrarte mucho si compras en línea. Por ejemplo, Home Depot ofrecía en una promoción hasta un 12.12% de reembolso en efectivo con TopCashback.com.

10. Compra artículos al final de la temporada

Espera hasta el final de la temporada para comprar determinados productos y obtendrás mejores descuentos. Por ejemplo, busca rebajas en artículos para climas fríos, como calentadores de patio y quitanieves, en marzo.

Pregunta los detalles que aplican en tu tienda local y conserva los tickets de compra, para hacer válidos tus beneficios.

