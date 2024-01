Premio Lo Nuestro: Clarissa Molina conducirá el show junto a Galilea Montijo y Angélica Vale

El próximo jueves 22 de febrero Clarissa Molina será la conductora de la entrega de Premio Lo Nuestro junto a Galilea Montijo y Angélica Vale. La actriz y joven reportera de “El Gordo y la Flaca” ha ido consolidando su carrera como conductora de televisión con mucho trabajo y esfuerzo. Le hemos visto destacarse en varios eventos de la cadena Univision como presentadora y desde las alfombras rojas más importantes del mundo del entretenimiento hispanos.

Por esta razón, conducir un programa como este siempre estuvo entre sus anhelos más grandes, y ahora este sueño se hace realidad. Molina es un ejemplo de trabajo constante, de elegancia ante la adversidad y de distinción como referente en el mundo de la moda, que suele tener un espacio especial y destacado en este tipo de eventos.

Conversamos con la protagonista de la película “Perdiendo el juicio” y nos habló de lo que veremos esa noche y de cómo se está preparando para este gran día. Sobre el tema del vestuario nos dijo: “Yo no soy tan complicada con eso de la moda… si yo me siento cómoda y siento que se ve lindo, listo”.

Confiesa que tiene un estilista con el que trabaja todo este proceso, y ya cuando llegan a un acuerdo ella va eligiendo los que sí le gustan y descartando los que no. La dominicana también explica que en el mundo de la moda hay muchos trajes o atuendos que se ven muy bien en persona, pero que no lucen bien en televisión. Pero indica que no permite que los estándares de la moda la priven de disfrutar lo que tanto le gusta ser y hacer.

Mira aquí nuestra entrevista completa con la dominicana:

Sigue Leyendo más de Clarissa Molina aquí:

· El Gordo y la Flaca inicia el año con Clarissa Molina y Lili Estefan como conductoras

· Trío de reinas: Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale conducirán Premio Lo Nuestro

· Premio Lo Nuestro 2024: Conoce la lista de nominados

· El cara a cara de Aurelio y Aguirre subió el rating y El Señor de los Cielos 8 recupera su corona