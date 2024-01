Maripily Rivera y Thali García tienen un roce dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’

En ‘La Casa de los Famosos 4’ no se ha cumplido todavía una semana desde que entraron los participantes y el contenido no ha parado, pues ya se ha visto momentos de diversión, química y hasta algunos encontronazos.

Uno de los más recientes ha sido entre Maripily Rivera y Thali García, quienes pudieran tener grandes diferencias en el futuro por el reciente choque que se ha visto entre ellas.

Aunque hace unos días tuvieron una emotiva conversación en la que la actriz puertorriqueña le hablaba de lo mucho que extrañaba a su hijo Joe Joe, este sábado hubo un cruce de palabras entre ellas.

En videos que se han viralizado en las redes sociales se ve cómo la mexicana se le acerca a su compañera y le pregunta si le pasa algo con ella, pues siente que su actitud cambió hace poco.

""No quiero bochinches tan temprano"… Maripily Rivera está harta de los lleva y trae de Thali García…. Ella quiere llevarse bien con todos.



#LaCasaDeLosFamosos #LCDLF4 #LCDLF #LaCasaDeLosFamosos4 🏠🌪️🌎💪🏼🩷 pic.twitter.com/DfMKHaICo4 — FELIX ARROYO OFFICIAL 🌶️ (@FelixArroyoTV) January 27, 2024

“Quiero saber por qué con todo el mundo estás alegre, pero conmigo”, le dijo Thali García.

Ante esto, Maripily Rivera le respondió: “Estoy alegre con todo el mundo.Yo estoy bien contigo, te dije buenos días, te pregunté si te levantaste. Nada es personal, yo estoy bien, estoy tranquila, no tengo nada con nadie, cari, tú tienes que quitarte eso de ti de ahí, porque tú no me has hecho nada y yo no tengo nada contigo, te saludé por la mañana”.

Además, le dijo: “Estoy recién levantándome”. Luego de esto, la boricua se fue y dejó a Thali con la palabra en la boca.

Este momento generó cientos de reacciones en las redes sociales, pues hace poco se les había visto en una actitud amistosa, pero este cambio de humor ha sido una sorpresa.

Algunos mensajes que se leyeron fueron: “Lástima que Maripily en la primera nominación va para fuera”, “De ‘Los 50’ yo no soporto a Thali y sigo con el mismo sentimiento y si ella se va, voy a estar feliz”, “Ella se equivocó, tenía que ser así con Leslie”.

Otros indicaron: “Thali solo busca desestabilizar a todos”.

El próximo lunes se sabrá qué tanto ha gustado la participación de la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ en ‘La Casa de los Famosos’, pues está nominada y solo podría ser salvada por el voto del público.

