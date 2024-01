Tatuador latino murió tres años después de haber consumido alcohol con metanol en República Dominicana

El tatuador venezolano Armando Medina y su esposa Ainhoa Garate hicieron un tour por la isla Saona, en República Dominicana, a finales de octubre del año 2020. La pareja, junto a otros amigos, pagó a la agencia ATA Excursiones un plan que, además de la experiencia turística, ofrecía las bebidas.

En el catamarán donde los trasladaron les dieron lo que pensaron que era ron, pero los viajeros dejaron de tomarlo porque les parecía que era de mala calidad, menos Medina, quien lo consumió durante horas. No sabía que el alcohol que le dieron contenía metanol, conocido como “la bebida de la muerte”.

“Le suministraron, sin su consentimiento, bebidas alcohólicas adulteradas con Cleren (una bebida alcohólica ilegal de elaboración casera que puede contener tóxicas como metanol”, informó la familia el 5 de noviembre de ese mismo año, cuando el tatuador se encontraba en terapia intensiva.

En un comunicado, difundido en las redes sociales en ese entonces, se explicó que el Cleren causa severo rechazo en el organismo. La persona que lo ingiere presenta varios síntomas: desde náuseas hasta vómitos, alteraciones visuales, pérdida de visión y, en casos más graves, daños neuronales, convulsiones, estado de coma e incluso la muerte.

Armando Medina y su esposa Ainhoa Garate. Foto: Armando Medina (@medina.ink) / cortesía

Señaló que los síntomas más graves pueden aparecer hasta 72 horas después del consumo. Por eso, Armando pensó que el malestar que tenía en los días posteriores al tour era por una simple resaca.

Acidosis metabólica por metanol

El 2 de noviembre se intensificaron los síntomas. El tatuador, su esposa y amigos se dirigieron a un centro médico para que recibiera un diagnóstico. Horas más tarde, narró la familia, Armando se desvaneció y entró en un estado de coma.

Los resultados médicos revelaron que la causa fue acidosis metabólica por intoxicación por metanol.

Durante un par de semanas estuvo internado en cuidados intensivos con respiración artificial, con riesgo de lesiones neuronales, así como daños en sus órganos vitales: cerebro, hígado, riñones y ojos.

Frente a esa situación, su familia y amigos pidieron ayuda para costear la atención médica, con la esperanza de que él recuperara totalmente sus capacidades.

“Siempre ha sido un joven sano, dedicado al arte del tatuaje, emigró a la República Dominicana junto a su esposa desde su país natal Venezuela hace tres años”, dijo.

Desde el accidente, su esposa lo apoyó en todo momento para que superara ese complicado cuadro de salud. Y, pese a que con ayuda de la familia, amigos y de otras personas el tatuador cumplía tratamientos y terapias, y que presentó una mejoría , falleció el miércoles 24 de enero.

“Gracias a todos por su apoyo incondicional y por estar pendientes de él. Con todo el dolor de mi alma, les comunico que Armandito no pudo resistir esta batalla”, dijo Garate en Instagram.

La esposa había adelantado horas antes que Armando Medina atravesaba por una situación complicada y que intentarían conseguir una cama disponible en terapia intensiva para ingresarlo.

“Armando era mi mundo”

El tatuador había comenzado a manifestar desde hace meses algunos retrocesos. Hace dos semanas, Garate comunicó que estaban buscando una casa para mudarse y que, a su vez, comenzaban un nuevo tratamiento para una infección que había sido persistente y resistente a los antibióticos. La mamá de Armando estaba también complicada de salud e internada en Venezuela en ese momento.

En una de las publicaciones que hizo en la red social, la joven expresó el amor que sentía por su pareja y contaba lo difícil que era tener que resignarse.

“Solo queda disfrutar sus días o momentos lindos y aprender a llevar esas otras horas. Obviamente desearía que no sufriera o gritara sin control (aparentemente es parte del cerebro). Y sí duele mucho, pero de alguna manera he tenido desde hace tiempo que empezar a vivir un tránsito de desapego o dejar ir a lo que era Armando. Obviamente no es tan sencillo como se escucha, pero ha sido un paso para empezar a sanar”, manifestó.

“Armando era mi mundo. Nuestro encuentro de almas fue rápido y apasionado y rápidamente él se convirtió en mi mejor amigo, amante, esposo. Quiero dar gracias a todos aquellos que con un acto de amor han ayudado a que él siga avanzando de infinitas maneras y recordarles que nuestra existencia es un soplo de viento fugaz, por ello amen, sientan y vivan porque lo que nos queda es solo un instante”.

La agencia ATA Excursiones fue cerrada por las autoridades de República Dominicana.

