Christian Nodal revela qué hizo para conquistar a Cazzu

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu han comentado en muchas ocasiones que están muy felices tanto en pareja como con su pequeña hija y ahora es el cantante quien revela cómo fue que surgió su historia de amor hace casi dos años.

En entrevista para la revista Urbanda, el intérprete de “Adiós Amor” reveló que desde el primer momento que vio a la argentina sintió algo muy especial por ella; sin embargo, confesó que llegar a conquistarla no fue nada sencillo.

“Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude, ella era mi crush, pero las argentinas son muy difíciles y me acuerdo que me quería dejar en la friendzone. Para poder conocerla le dije que tenía una canción para ella y que yo viajaría a Argentina para que me llevara a conocer lo que hay en su país, pero ella acabó yendo primero a México y fue a uno de mis palenques, me acuerdo que estaba bien nervioso”, dijo Christian.

Para finalizar, el sonorense señaló que una vez que se fueron dando las cosas, le pidió su ayuda a Romeo Santos, con quien grabó el sencillo “Me Extraño”, para poder seguir conquistándola, solicitud a la que el bachatero accedió sin problemas.

