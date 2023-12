Christian Nodal revela qué ha hecho para perder peso y porque lleva tres meses sin na’ de na’

Christian Nodal visitó el programa “La Resistencia” de España en donde habló de los cambios físicos que han generado que incluso cantante como Olga Tañón lo feliciten vía Instagram. “Yo hago ayuno intermitente”, dijo el intérprete de “Ya no somos ni seremos”. Christian asegura que hacer esto y los cambios en si mismos lo tienen realmente contento.

Pero en esta visita también confirmó que en el terreno íntimo todavía lo tienen a dieta. El nacimiento de su hija fue, apróximadamente hace tres meses, y desde entonces al parecer no ha intimado con Cazzu. El ex de Belinda resumió su situación con el hecho de que existe una regla que afirma que después del parto las mujeres deben esperar un tiempo para poder volver a sostener relaciones íntimas con su pareja.

Aquí la sorpresa es la variación numérica que hay entre lo que dice Nodal y lo que muchos otros creen. Christian afirma que ésta debe ser de 60 días, mientras que el conductor de “La Resistencia” le dijo que se supone que ésta es de 40.

El cantante se ríe ante la situación y afirma que lleva ya mucho tiempo sin “na’ de na'” como dice la canción. “Mucho tiempo, la verdad”, afirma Nodal. El mexicano aceptó el reto de que el próximo año no tendrá una cifra mejor, que hará que hasta el conductor del programa, David Broncano, se sienta realmente orgulloso de él.

El cantante se presentó en el programa con la finalidad de promocionar la gira ranchera que estará realizando en España el próximo año a mediados del mes de julio. Éste también habló del paso de su pareja en el show, y de cómo ésta no se sintió del todo bien durante la entrevista ya que David Broncano terminó por romper el disco de Cazzu por la mitad.

Vale agregar que son muchos los artistas que no entienden la mística del show, ya que Broncano no es el típico entrevistador. Poco se habla del trabajo que realizan los cantantes y/o actores, básicamente la conversación no lleva un curso como los establecidos en otros, pero sí es verdad que al final del día el público termina conociendo a sus artistas en otras facetas.

