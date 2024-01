Cristina Saralegui regresó a la televisión para desmentir rumores de problemas de salud

La presentadora de televisión Cristina Saralegui fue la invitada especial de este lunes en el programa ‘Despierta América’, que transmite Univision.

En esta oportunidad, la conductora fue recibida luego de 14 años de haber salido de la cadena de televisión, para celebrar su cumpleaños número 76 en compañía de Raúl González, Karla Martínez, Alan Tacher y María Antonieta Collins.

“Es la reina indiscutible de los talk show y con más de 21 años de éxito se convirtió en una de las mujeres hispanas más influyentes”, dijo Raúl Collins para presentar a la cubana-estadounidense.

Al llegar al estudio, la estrella de la televisión hispana abrazó a los integrantes de ‘Despierta América’ y se mostró emocionada de compartir con ellos. “Con quién celebrar mejor que con ustedes”, afirmó. Luego de esto, bromeó que la última vez que visitó el show matutino fue con Guillermo del Toro y se volteó el sillón.

Cristina Saralegui habló de su regreso a la pantalla chica, ya que es una mujer reservada en las redes sociales. “Yo no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien”.

Indicó que actualmente algo que le gusta de la televisión es la serie de Sofía Vergara, de quien fue jefa cuando produjo el programa ‘A Que No Te Atreves’.

Cristina Saralegui desmiente rumores

“Desde que ella nació era una estrella”, afirmó para luego indicar que la actriz colombiana logró triunfar en Hollywood gracias a su talento y la inteligencia que tiene.

“Yo me estaba muriendo de tenerla conmigo haciendo ese programa”, afirmó.

Crédito: Mezcalent

La cubana aprovechó esta visita para confirmar que todo anda bien en su salud, pues está cansada de los rumores que surgen en torno a ella. “En internet a mí me han matado cuatro veces. La semana pasada mataron a Julio Iglesias, a Enrique, a José Feliciano. A todos nos matan, pero es que se ponen a poner cosas muy feas, desagradables, que no son verdad”.

Por esta razón indicó que la gente no se preocupe más por ella porque está bien en su casa. “Pusieron una foto con un filtro, no de vieja, de momia, como si me hubieran desenterrado de Egipto, entonces, que yo estaba vieja, en una silla de ruedas”, indicó sobre el material que ha circulado y que asegura que no es cierto.

Cristina Saralegui también negó que esté atravesando por una situación difícil: “Yo les voy a decir la verdad, ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada, ¿en qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de tres estudios de televisión vamos a estar quebrados? ¿Ustedes son brutos?”.

Afirmó que hasta algunos familiares le han escrito porque están preocupados por ella y su familia.

