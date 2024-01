Dice que era ingeniero en Venezuela y se niega a trabajar por $20 dólares la hora en Estados Unidos

Un migrante venezolano se volvió viral en las redes sociales por quejarse de que en Estados Unidos le estaban ofreciendo un trabajo como albañil, con un salario de $20 dólares la hora, mientras que en su país supuestamente era un profesional con posgrado en Ingeniería.

En su cuenta de Instagram, Leo Moreno aseguró que “quiso intentar” conseguir un empleo como muchas personas se lo habían aconsejado, ya que el joven se ha dedicado a la mendicidad, según el contenido que comparte, y ya en varias ocasiones ha promovido esa práctica porque, según, gana más dinero.

“De tanto que me dijeron que buscara trabajo, yo lo quise intentar. En Venezuela tengo un posgrado, soy una persona profesional… no pretendan darme cualquier trabajo de pobretón sabiendo que soy un ingeniero de alta calidad. Y aquí en Estados Unidos vine a generar dinero con mi profesión y ¿saben lo que me dijeron? Que aquí no vale mi título, mi experiencia y todo lo que me esforcé en Venezuela”, dijo.

Para Moreno, que aseguró que “ha hecho las cosas bien” y que está en Estados Unidos con todos sus documentos en regla, ganar $20 dólares por cada hora trabajando como albañil es una deshonra.

“Es increíble, pero estoy decepcionado”, manifestó el extranjero.

“Yo no vine a Estados Unidos a trabajar como empleado, teniendo una carrera. Por eso tomé la decisión de seguir pidiendo dinero en las calles, que se me hace más factible y es mejor. Porque prefiero pedir dinero en la calle a que me den un trabajo de la carrera que yo no ejerzo. Imagínate tú, venir de Venezuela, con una profesión, y aquí me quieren dar cualquier puesto. Es increíble el abuso que hay en Estados Unidos”, dijo.

Precisamente, en varios videos que publicó en su perfil de Instagram hablando sobre este tema, aparece sosteniendo un cartel en el que se alcanza a leer que es venezolano y que está pidiendo ayuda económica.

“¿Por 20 dólares la hora, muchachos? No se dejen humillar. Las personas que tenemos estudios merecemos trabajo de gente profesional, no como ahora, que pretenden darnos trabajos de miserables”, manifestó.

Leo Moreno ha aparecido en las noticias y se ha hecho tendencia y viralizado por incentivar a acciones ilegales en Estados Unidos y una imagen de los migrantes venezolanos que es considerada errónea. En una oportunidad, grabó un “tutorial” sobre “cómo ir de compras y no pagar nada”.

“Estando en el Walmart tú procedes a mirar todos los precios. Se va tornar un poco peligroso, pero salimos sin pagar. Se quitan las etiquetas y se esconden (los productos)”, dijo en un video, que generó amplio rechazo en las redes sociales y llevó a muchas personas a cuestionarse porqué este joven, que promovía esta conducta, no era deportado ni detenido por las autoridades.

“Parásito social”

Una de las últimas controversias en las que estuvo involucrado fue cuando insultó a la periodista Gladys Rodríguez, quien lo llamó “parásito de la sociedad” durante su programa Así lo veo, transmitido por TV Venezuela, un canal de televisión por suscripción venezolano-estadounidense.

“Un joven venezolano en Estados Unidos se grabó en una calle y, con orgullo, decía con un tono y actitud muy malandra, que ‘la vuelta’ en este país es pararse a pedir dinero porque con 300 millones de habitantes y que siempre se lucen dando billetes de alta denominación. Billetes que mostraba mientras sacaba la cuenta de que hace más en dos horas de mendicidad que trabajando”, dijo Rodríguez.

“Lo hizo además en un tono de motivación, de invitación a otros a copiar esa vagabundería. La vergüenza y rabia que sentí fue gigante. No entiendo cómo las autoridades estadounidenses lo dejaron pasar, restando oportunidad a quienes buscan una vida de calidad resultado de esfuerzo decente. Representa una de las formas de lo que se denomina parásitos sociales”, añadió.

Las palabras de la periodista tuvieron amplio alcance, pero se extendió mucho más cuando Leo Moreno publicó un video en el que la insultó en reiteradas ocasiones.

