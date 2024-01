“Tomé decisiones estúpidas”: Kyle Walker habló por primera vez sobre sus tres relaciones paralelas

Por primera vez después de ser abandonado por su esposa, embarazada de su cuarto hijo en común, tras confirmarle la amante de este (con quien ya tenía un pequeño, Kairo, de 3 años) que el jugador era también el padre de la bebé que había tenido el pasado verano, Kyle Walker habló sobre su actual situación.

“Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella, hizo esto. Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir”, se lamentó el experimentado jugador en una entrevista con el periódico británico The Sun.

Y afirmó: “El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”.

Después de que saliera a la luz su infidelidad, el referente del Manchester City relató cómo fue el momento en el que se enteró que iba a ser padre del primer hijo que llevaba Lauryn en su vientre. Según sus palabras, Kyle conoció a Lauryn desde los 20 años aunque siempre insistió en que no hubo una relación. Sin embargo, en abril del 2020 la mujer dio a luz a su primer hijo.

Tras enterarse de esa situación, Walker llamó a Annie desde el campo de entrenamiento con la intención de advertirle, antes de que se enterara por los medios. “Tengo que decirte algo. Tuve una aventura de una noche con alguien”, le dijo. Cuando su esposa creyó que no podría haber algo más doloroso que una infidelidad, el futbolista continuó: “Tengo que decirte algo más. Fue como una pesadilla. Antes de que tuviera tiempo de pensar le dije: ‘Dice que está embarazada y es mío’”.

Kyle Walker defensa del Manchester City. Crédito: Catherine Ivill | Getty Images

Kyle Walker intentó escapar de la situación

Walker admite también en la entrevista que casi se va al Bayern de Múnich para escapar del escándalo del bebé. “Traté de huir. ¿Quería irme de la ciudad? No, por supuesto que no. Somos el mejor equipo del mundo en este momento. Pero era una oportunidad de alejarme de Inglaterra y de los medios. Sabía que el tiempo corría. Estuve muy cerca de mudarme. Estábamos teniendo conversaciones. Iba a un gran club, un club enorme. Pero al final no pude ir”, ha explicado.

“Si estoy en Alemania y esto sucede, Annie se va y me quedo solo en Alemania. Mis hijos no estarían a la vuelta de la esquina donde pudiese verlos. Hay dolor y emoción en este momento, pero puedo ir a casa, llevar a los niños a la escuela y a mi pequeño al fútbol”, agregaba.

“Lauryn me tenía acorralado en un rincón desde octubre, cuando me habló de un segundo hijo. Me pedía que saltara y yo decía: ‘¿Desde qué altura?’. Esto era para satisfacer demandas crecientes e irrazonables a cambio de no destruir a mi familia”.

Durante la entrevista, el futbolista no hizo referencia a la tercera relación paralela que el diario sensacionalista The Sun aseguró que tenía. “Se ha descubierto que Kyle también estuvo saliendo con una mujer misteriosa. La conoció en un club en enero de 2019, cuatro meses antes de separarse brevemente de su esposa, Annie Kilner. La relación con la modelo duró hasta septiembre de 2021″, afirmaron en el artículo.

Seguir leyendo:

Kyle Walker en medio de un culebrón: “Estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias”

Británico Kyle Walker fue grabado borracho y bajándose el pantalón en un bar: la policía de Cheshire inició una investigación

Jugador del Manchester City paga $55,000 dólares por un perro de protección tras asaltos a futbolistas