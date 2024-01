Arranca jornada para declarar impuestos y advierten evitarse líos con el IRS

Este lunes 29 de enero comenzó formalmente la temporada para declarar impuestos, que irá hasta el próximo 15 de abril, y neoyorquinos como Julio de los Santos, quien vive en El Bronx, asegura estar más que atento a cumplir con su obligación tributaria. En sus propias palabras, el dominicano no quiere que le pase lo mismo que en el 2022, cuando quiso “dárselas de vivo”, tratando de evadir reportes ante el IRS, y terminó don “dolores de cabeza” que hasta hoy lo tienen penando.

“Después de años recibiendo reembolsos y haciendo pagos pequeños, hace dos años me dio por escuchar a una cuñada que me recomendó a un contable que dizque ayudaba a que a uno le llegaran más chelitos (dinero), y aunque efectivamente hizo que me depositaran casi $4,000 para atrás, la felicidad duró poco, porque a los meses me llegaron cartas del IRS diciendo que mis taxes estaban mal hechos y que me tocaba devolver lo que me habían dado, más $8,000 que debía“, comenta el padre de familia. “Eso fue una pesadilla y hasta el día de hoy, ando pague y pague cuotas para poder acabar con esa jodida deuda. Aprendí que lo mejor es jugar limpio con esa gente, porque tarde o temprano vienen con uno, y de ahí pa’lante van a estar con los ojos encima mío”.

Y justo cuando neoyorquinos de bajos, medianos y altos recursos comienzan a reunir sus facturas y soportes para rendirle cuentas al fisco, que en el caso de la Gran Manzana incluye presentar reportes al Gobierno federal, al Estado y a la Ciudad, la recomendación de las autoridades no solo es cumplir con la obligación de declarar, sino hacerlo a tiempo, decir la verdad, no esconder ingresos que pueden ser descubiertos, sino también tener los ojos abiertos a la hora de decidir con quien llenar las planillas.

Por ello, el Departamento de Protección al Consumidor y Trabajadores (DCWP), está haciendo un llamado para que los neoyorquinos que recurren a preparadores de impuestos pagados, lean detenidamente los papeles que firman a través de sus asesores, y estén alerta con preparadores de impuestos abusivos que cobran de más, cobran tarifas ocultas, presentan declaraciones sin permiso, o prometen falsos beneficios y dinero extra, sin que los contribuyentes califiquen.

Asimismo, la Administración Municipal, está promoviendo que más declarantes de los cinco condados aprovechen el programa “NYC Free Tax Prep”, que a través de más de 130 organizaciones alrededor de la ciudad ayudan a elaborar las planillas de impuestos totalmente gratis y velando por el bienestar de los contribuyentes, sin que se metan en líos con el Tío Sam.

Así lo advirtió este lunes la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Vilda Vera Mayuga, durante un evento en la organización Bedford Stuyvesant Restoration Corporation, que ayuda a llenar planillas a contribuyentes con servicios profesionales y gratuitos que buscan conservar reembolsos completos.

“NYC Free Tax Prep ofrece servicios confiables y profesionales de preparación de impuestos a miles de neoyorquinos cada año, ayudándolos a obtener el reembolso más completo posible sin costo alguno para ellos”, dijo la funcionaria, instando a que no solo residentes de la Gran Manzana se bajos recursos sino también medios, usen esa opción. “Los neoyorquinos elegibles merecen reclamar estos créditos y presentar sus impuestos sin tener que pagarle a un preparador comercial una parte del dinero que tanto les costó ganar. Si ganó $59,000 o menos como individuo, o como familia que ganó menos de $85,000, los insto a que presenten la solicitud de forma gratuita y reclamen su reembolso”.

Emily Cruz, de 44 años, quien ya tiene su cita gratuita para llenar sus planillas para el próximo 13 de febrero, confesó que tras años confiando en un preparador de impuestos, en 2023 su mamá, Martha Cambranes, de 76 años, “entró en pánico”, luego de recibir una carta del IRS donde le informaban que debía $1,700 dólares.

“Mi mamá había tenido el mismo contador desde 1980, y cada año pagaba para que le llenara sus impuestos, pero cuando llegó esta vez ese cobro, ella se asustó muchísimo, porque nunca le ha debido nada al IRS, y tras intentar hablar con ellos sin éxito y que no encontraban a mi mamá en el sistema a ver si se podía poner en un plan de pagos, justo cuando ella estaba más paniqueada, nos enteramos del programa NYC Free Tax Prep y fuimos por ayuda”, comenta la asistente de enfermería, quien recomienda usar esos servicios.

“Confieso que al principio estábamos dudosas, porque cuando uno oye que algo es gratis, uno piensa que hay algo raro o que no van a hacer las cosas bien, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que nos ayudaron con mucha eficiencia y paciencia y descubrieron que mi mamá en vez de tener que pagar le debían $11,000 a los que tenía derecho y nunca el preparador se los reclamó”, agrega la contribuyente, quien también decidió hacer sus impuestos con la organización Bedford Stuyvesant Restoration Corporation. “Me ayudaron a hacer los míos y quedaron mis cuentas claras. Además lo educan a uno no solo sobre el momento sino a futuro y a que uno entienda que con el IRS hay que hacer las cosas bien, pues es ridículo que todavía haya gente que quiera evadir impuestos. Es una obligación que hay que cumplir”.

Emily Cruz y su madre Martha Cambranes. /Cortesía

Tatiana Ligonde, enlace del IRS, señaló la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, pero al mismo tiempo mencionó que familias neoyorquinas hoy tienen la oportunidad de reclamar el llamado Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que ha ayudado a trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados con exenciones fiscales y reembolsos.

“El EITC es uno de los programas antipobreza más grandes del gobierno federal y ofrece asistencia financiera a los estadounidenses trabajadores. La gente puede preguntar por qué el IRS promueve el Día de Concientización sobre el EITC cada año, y mi respuesta es que el 20 por ciento de los contribuyentes elegibles, sin saberlo, no reclaman el crédito”, dijo la funcionaria. “Por lo tanto, es importante que recordemos a las familias y a los trabajadores sobre el EITC, ya que entendemos que las vidas, los ingresos y las circunstancias personales cambiarán con el tiempo”.

Blondel Pinnock, presidenta y directora ejecutiva de la organización Bedford Stuyvesant Restoration, advirtió que en medio del clima actual, cuando la estabilidad financiera es primordial, el acceso a servicios gratuitos de preparación de impuestos es crucial para las personas económicamente desfavorecidas.

“Creemos que todos deberían tener la oportunidad de presentar sus impuestos sin el cobro de tarifas exorbitantes. Al eliminar las barreras financieras, Restauración permite a las familias y a las personas maximizar sus retornos al devolver dinero a sus bolsillos, impulsar la economía local y fomentar una sensación de seguridad financiera”, dijo Pinnock, quien describió el programa como una manera de empoderar a comunidades, que deben pagar por ese servicio cifras que llegan a superar los $200 y hasta $400 dólares y más.

Datos sobre los servicios gratuitos de preparación de impuestos en NYC: