John Ryder revela quién pega más fuerte entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía

El boxeador británico John Ryder sorprendió a sus seguidores y a los amantes del boxeo mundial al revelar que el mexicano Jaime Munguía tiene un mayor poder de pegada que su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de haberse enfrentado contra él este fin de semana; a pesar de esto detalló que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos es mucho más inteligente y esto lo utiliza para compensar la falta de potencia que tiene.

Estas declaraciones las realizó durante una reciente entrevista ofrecida para Boxeo con Diego Soto, donde se le pudo ver el rostro bastante afectado por el intenso combate que protagonizó contra Munguía y que para su mala fortuna terminó perdiendo por la capacidad ofensiva que demostró su rival en el cuadrilátero.

“Son dos peleadores diferentes. Es difícil para mí compararlos. Canelo es un peleador sensacional, y Munguía tira muchos golpes y recibe muchos golpes, y tiene muy buena mandíbula”, aseguró John Ryder en sus declaraciones.

Es importante resaltar que estas son las primeras palabras que realiza Ryder luego del combate contra Munguía debido a que no estuvo presente en la conferencia de prensa posterior al combate y no había ofrecido entrevistas a ningún medio en particular. Sin embargo, Diego Soto sí pudo conversar con él brevemente para poder realizarle esta pregunta que combate el estilo de juego de los dos peleadores mexicanos tras haberlos enfrentado a ambos.

Recordemos que Jaime Munguía se mostró implacable en el combate contra John Ryder al poder derribarlo en cuatro oportunidades durante la pelea, las últimas dos en el noveno asalto, antes de que la esquina del inglés pidiera la detención del combate; esta se convirtió en la segunda derrota por nocaut que recibe el inglés en su carrera, siendo la primera en el año 2015.

“Sentí superior a Canelo en cuanto a inteligencia boxística sobre Munguía, pero Munguía tiene más poder de pegada”, agregó Ryder al considerar las habilidades de cada uno de los boxeadores aztecas.

Recordemos que Ryder también fue vencido por el Canelo Álvarez en la pelea que protagonizaron el mes de mayo de 2023 en la ciudad de Guadalajara, México, en una pelea que representó el regreso del tapatío a los cuadriláteros de su país luego de más de 10 años de ausencia de los mismos.

Esta información presentada por el británico resulta bastante interesante para los aficionados del boxeo, debido a que se perfila que Jaime Munguía se convierta en uno de los próximos rivales del Canelo Álvarez para el mes de mayo o en caso tal para el próximo mes de septiembre de 2024.

