Daniella Navarro se enfurece con Osmel Sousa: “Yo simplemente respondí a su falta de respeto”

El regreso de Daniella Navarro a la televisión ha sido muy esperada por sus seguidores, quienes la extrañaban en la pantalla chica desde su participación en ‘La casa de los famosos 2′. Ahora, tiene la oportunidad de lucirse en la sección de baile ‘En Hoy Día Bailamos’.

La actriz venezolana durante una entrevista concedida a People en Español detalló lo emocionante que fue para ella ese momento en la pista: “Yo me sentí súper bien, súper segura con mi compañero, superconectada, a pesar de que se me rompió el zapato empezando”.

Daniella Navarro habla de Osmel Sousa

“Yo valoro mucho los comentarios de Toni y de Aylín, incluso el de Osmel si hubiera sido un poco más objetivo. A mí me pareció una falta de respeto que todos nuestros días de ensayo no fueran evaluados. Si no te gusta nuestro trabajo, danos un 1, pero no nada porque me parece una falta de respeto hacia nuestro profesionalismo. Aunque yo no sea profesional en el baile trabajo con un coreógrafo profesional, el cual se merece respeto como nosotros lo respetamos a él. Pero si a mí él no me respeta y me trata de la forma como me trató, pues él va a recibir”, detalló a la revista.

A Osmel Sousa no le gustó la participación de Daniella Navarro. / Foto: Mezcalent.

La exparticipante del reality show más exitoso del momento dio su punto de vista ante lo ocurrido: “Sí, me molestó, pero más que molestarme me dolió porque además somos compatriotas. Creo que un 0 es desvalorizar el trabajo que hacemos como artistas para lograr hacer lo que hacemos”.

Navarro explicó que estaría dispuesta a asumir las consecuencias por decir lo que piensa sobre lo que ella en oportunidades puede considerar como injusticias en el concurso de baile en el que está acompañada de Andy Nelson.

Daniella Navarro no estuvo de acuerdo con las críticas de Osmel Sousa. / Foto: Mezcalent.

“Sí, seguramente. Pero yo prefiero salir eliminada por decir lo que siento que quedarme callada. Yo simplemente respondí a su falta de respeto. Seguramente a partir de ahora o me elimina o me da puros ceros hasta que logre sacarme, quizás. No lo sé. Yo espero que entienda que yo no estoy diciendo que yo le tengo que gustar como bailó, pero creo que se tiene que mínimo respetar a mi coreógrafo y mi bailarín que son profesionales de hace muchísimos años”, dijo a People en Español.

El lunes, Daniella hizo su esperado regreso a la televisión, pisando por primera vez la pista de baile junto a su talentoso bailarín Andy Nelson. Juntos, demostraron una excelente química y sensualidad al bailar al ritmo de ‘Un beso’ de Aventura.

