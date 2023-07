¿Nacho Casano le responde a Daniella Navarro?: “Quien solo esparce odio… y frustración, es porque así es su vida”

Daniella Navarro y Nacho Casano dieron por terminada su relación, así mismo lo confirmó la actriz venezolana en una entrevista con Carlos Adyan para el programa “En Casa con Telemundo”. También retomó este tema de su fallida relación con el actor argentino en conversación con Pamela Menchaca para “Hoy Día”, en donde aseguró que nunca lo encontró con otra mujer, al menos no físicamente.

Según Navarro éste le enviaba mensajes a otras mujeres a través de Instagram, además de likes o comentarios que para ella estaban fuera de lugar, porque sostenían una relación de exclusividad. Afirmó que él sabía que para ella esto era razón suficiente para ponerle punto y final a su romance.

El actor no ha conversado con ningún medio de comunicación al respecto, de momento, pero sí compartió un mensaje en Instagram. Muchos seguidores del ex participante de La Casa de los Famosos 2 creen que estas palabras podrían ir dirigidas a su ex pareja, quien previamente también aseveró que otra razón para ya no seguir con el compromiso era la suegra, es decir la mamá del argentino. Ya que ésta aún se mantenía en comunicación tanto con Niurka Marcos como con Natalia Alcocer, dos personas que según Daniella, les hicieron mucho daño como pareja.

Aquí te compartimos el mensaje que Nacho Casano compartió en Instagram: “La vida te presenta infinidad de situaciones, algunas bellas y otras horribles. Así como las personas que a veces serán increíbles contigo y otras te demandarán y acusaran por lo que ellos, desde sus vivencias y experiencias hubiesen esperado de ti, no puedes agradarles a todos, así como tampoco siempre tendrás días buenos”.

“Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en todo eso bueno, todo eso lindo, todo ese bien que supera con tantas creces al mal. A fin de cuentas, uno no puede dar lo que no tiene, y quien solo esparce odio, rabia, resignación y frustración es porque así es su vida. Gracias a todos ustedes por empujarme día a día, al lado más brillante de la calle, ese lado donde me llega su amor, ese lado donde espero encontrarlos”.

