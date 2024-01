El apartamento que Ed Sheeran alquiló en Nueva York ahora es mucho más costoso

El mercado de bienes raíces se ve siempre influido, en cierta medida, por las estrellas de la música, el cine o la televisión. Ejemplo de esto es el aumento que presenta un apartamento en Brooklyn, Nueva York, que fue ocupado por Ed Sheeran durante un tiempo.

En mayo del año pasado se informó que el músico británico estaba pagando $36,000 dólares mensuales por un cómodo apartamento en Nueva York. En su momento se dijo que necesitaba estar en la ciudad porque estaba enfrentando un juicio por plagio.

Hay que recordar que se le acusaba por infracción de derechos de autor, decían que su canción ‘Thinking Out Loud’ (2014) era una copia de ‘Let’s Get It On’ (1973) de Marvin Gaye. Tras el juicio, Sheeran fue declarado inocente.

Con este contratiempo solucionado el músico pudo regresar a Reino Unido, donde se encuentra su residencia principal, y dejó a un lado el apartamento de Nueva York.

Ahora, esa misma propiedad vuelve a ser noticia porque sus dueños están ofreciendo el lugar por $38,000 dólares mensuales, una cifra mucho más elevada a la que pagaba Sheeran. Su actual dueño compró el lugar en 2018 por $6 millones de dólares.

Su aumento sorprende, más aún si se toma en cuenta que durante el año pasado el precio que pagó el músico fue considerado el más caro de todo Brooklyn.

Los interesados en vivir como lo hizo Sheeran tendrán a su disposición un triplex de 3,200 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además tiene una terraza de 1,500 pies cuadrados.

En el interior resaltan sus ventanas de piso a techo que ofrecen una impresionante vista de la ciudad, pisos de madera, techos altos, encimeras de mármol en la cocina y más.

También se tiene que destacar que este apartamento se encuentra dentro del edificio Pierhouse en Brooklyn Bridge Park. ¿Lo interesante? El rapero Kendrick Lamar acaba de invertir $8.6 millones de dólares por un apartamento ubicado allí.

