Ed Sheeran paga $36,000 dólares al mes por un apartamento en Nueva York

Recientemente ‘The Wall Street Journal’ informó que el cantante británico Ed Sheeran ha alquilado un apartamento en Brooklyn, Nueva York. Según este medio de comunicación, Sheeran deberá pagar una mensualidad de $36,000 dólares por el lugar.

Actualmente el británico está en Nueva York por el juicio que enfrenta. Sheeran fue demandado por Structured Asset Sales, quien lo acusa de infracción de derechos de autor con respecto en la canción ‘Thinking Out Loud’ (2014) alegando que surge directamente de ‘Let’s Get It On’ (1973) de Marvin Gaye.

No se sabe si Sheeran alquilará este apartamento solo por el tiempo que dura el juicio o si tiene plantes de alargar su estadía en la ciudad.

Lo cierto es que este mal momento lo está pasando también entre grandes lujos. El apartamento que está alquilando tiene una extensión de 3,200 cuadrados distribuidos en varias habitaciones, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta residencia está ubicada en el edificio Pierhouse, al borde del East River en Brooklyn Heights. Medios especializados aseguran que en el edificio también hay unidades que pertenecen a otras estrellas como Matt Damon y Amy Schumer.

El apartamento alquilado por Sheeran entró al mercado de bienes raíces con un costo de $6 millones de dólares, pero parece ser que sus actuales dueños vieron un mejor negocio en el alquiler. Por esto, en enero de este año el lugar se ofreció por $36,000 dólares mensuales.

Entre las principales características de la vivienda está sus grandes ventanales que ofrecen una impresionante vista de la ciudad y al puente de Brooklyn. También se debe resaltar su cocina de lujo con alacenas de nogal, encimeras de mármol, dos fregadores y electrodomésticos de alta gama.

Como es normal en este tipo de edificios de lujo, Sheeran también tiene acceso a múltiples servicios y comodidades fuera de su apartamento.

