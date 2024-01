Irán amenaza a EE.UU. con responder “decisivamente” si es atacado tras muerte de tres soldados estadounidenses

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que su país no se quedaría de brazos cruzados si Estados Unidos llega a atacarlos, y darían una respuesta “decisiva” si sus intereses o sus ciudadanos llegan a ser amenazados.

Iravani agregó que la represalia iraní sería “fuerte” y señaló no ha habido ningún intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos en los últimos días, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Las declaraciones se producen en medio del aumento de tensiones entre Teherán y Washington tras el asesinato de tres soldados estadounidenses en Jordania.

Por su parte, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Hossein Salami, advirtió a Estados Unidos y sus aliados que Irán estaba preparado para la guerra si era necesario.

Salami dijo durante un evento este miércoles que Irán no dejaría ninguna amenaza sin respuesta y que no le tenía miedo a la guerra, aunque no es una opción que busquen.

Las declaraciones de las autoridades iraníes se dan luego de que el presidente Joe Biden acusara a la nación de Oriente Medio de estar detrás del ataque con drones que mató a los tres soldados estadounidenses, y advirtió que esta acción amerita un plan para responder, aunque no dio más detalles.

El sargento William Jerome Rivers, de 46 años, el soldado Kennedy Ladon Sanders, de 24 años, y la especialista Breonna Alexsondria Moffett, de 23 años, fueron los fallecidos tras el ataque. Del mismo modo, más de 40 soldados terminaron heridos.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Biden, aclaró el martes que no quería iniciar una guerra más amplia en Medio Oriente: “No creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando”.

Con información de New York Post

