Maite Perroni dice que “la música es ya un capítulo cerrado” y revela si desea tener más hijos

Maite Perroni recientemente sostuvo un encuentro con la prensa donde explicó su enfoque en este momento en su carrera como actriz y no tiene planes inmediatos de lanzar un nuevo proyecto musical en solitario, aunque reconoce que eso siempre será parte importante de su vida, y en este entonces quiere explorar otros aspectos profesionales.

“No, la verdad es que no (tengo planes). La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no“, expresó.

Aunque los fanáticos de RBD seguramente extrañarán escuchar temas de la agrupación, ella ha dejado claro que su enfoque en este momento es su carrera como actriz. Sin embargo, no descarta la posibilidad de volver a trabajar en la música en un futuro con sus compañeros de la banda mexicana.

Maite Perroni declaró que la única manera de volver al canto es con RBD. / Foto: Mezcalent.

“La verdad es que no sé qué más vaya a suceder. Hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad. Ojalá un día podamos compartir esa noticia, pero, por lo pronto, no”, añadió.

Perroni ha tenido un gran éxito en el ámbito actoral, protagonizando exitosas telenovelas y participando en películas. En los últimos años, ha trabajado en proyectos tanto en México como en el extranjero, lo que ha ampliado su reconocimiento y le ha permitido explorar diferentes géneros y personajes.

“A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad, si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”, manifestó la mexicana.

Maite Perroni cuenta si quiere volver a quedar embarazada

Durante su encuentro con los reporteros le llegaron a consultar si le gustaría volver a quedar embarazada y dijo: “Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida, ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”.

Maite Perroni se casó con Andrés Tovar estando embarazada. / Foto: Mezcalent.

“La verdad, me ha sido muy placentero, hemos disfrutado mucho todo el proceso (de la maternidad) y creo que algo que nos ha ayudado a nosotros es que, lejos de construir expectativas, empezamos a disfrutar el momento y cada etapa, sabiendo que ahora lo más importante y la prioridad es su bienestar (de su hija Lía) y su crecimiento, llenarle el alma y el corazón de amor. Eso es lo que sucede cada minuto desde nuestra parte, aprendiendo a estar presentes”, dijo hace unos meses en ‘Sale el sol’.

