André-Pierre Gignac abandonará México para someterse a una cirugía en Francia

El delantero francés y principal estrella de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, decidió contar toda la verdad sobre su actualidad y afirmó que ha venido arrastrando una lesión en la cadera desde la final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chiva Rayadas de Guadalajara que ha impedido que pueda rendir al 100% a lo largo del último año.

Gignac, de 38 años, aseguró que todo el torneo Apertura 2023 de la Liga MX lo jugó realmente afectado por esta lesión y por tal motivo tomó la decisión de operarse en Francia al finalizar el torneo Clausura 2024 para poder regresar lo mejor posible a las filas de los universitarios y así cumplir con el contrato que tiene vigente hasta el año 2025.

“La verdad es que me he sacrificado mucho en tema de salud desde la Final ante Chivas que me caí en una jugada y se movió un poco la cadera. Me caí otra vez contra Pachuca en el Campeón de Campeones y últimamente me caí ante San Luis antes de la Liguilla (del Apertura 2023)”, dijo el francés durante unas declaraciones a los medios de comunicación.

“Tuve un pequeño desbalance, desequilibrio a nivel del pubis, me traté durante las vacaciones, no he salido de vacaciones, me cuidé, fui a un mini quirófano”, aseguró Gignac al revelar la noticia sobre la lesión que ha padecido por un año.

El delantero y máximo goleador histórico de los Tigres de la UANL detalló que tomó la decisión de retrasar la cirugía hasta el verano del presente año para no afectar el esquema ofensivo del club debido a que tendrá que permanecer de bajas por unas cinco semanas mientras cumple con su tratamiento y rehabilitación.

“Yo pensé a inicios de la pretemporada ‘voy a Francia a operarme’, me dijeron ‘son cinco semanas’ y les dije ‘no, mejor me voy a aguantar’. Jugué todo el torneo pasado jodido, el equipo tuvo los tamaños de llegar a la Final, anoté algunos goles, pero sí es un tema que tengo que ver hasta el 2025”, enfatizó.

“Con la operación me dijeron que con cinco semanas estaría como nuevo, al final de temporada vemos cómo me siento, inicié el tratamiento ahorita para aguantar hasta junio y veré si decido ir a Francia, ya estoy en contacto con el doctor que me operó la primera vez del pubis”, concluyó Gignac.

Sigue leyendo:

–Respira Chivas de Guadalajara: ‘Tiba’ Sepúlveda fue operado con éxito

–Ignacio Ambriz demanda al Toluca por presunto incumplimiento de pagos

–Thiago Messi demuestra los genes de su padre y causa furor en el Inter Miami