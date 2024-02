El 51% cree que la condena a Trump por “delito grave” sería un “resultado justo”: encuesta

Más de la mitad de los votantes estadounidenses encuestados, el 51%, cree que si el expresidente Donald Trump fuera condenado por un “delito grave”, sería un “resultado justo”, y todavía más, el 53%, cree que “no se le debería permitir” volver a ocupar el cargo de presidente en tal escenario.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Yahoo News/YouGov, publicada el jueves, el 51% de los votantes registrados dice que una condena por un “delito grave” sería un “resultado justo destinado a responsabilizarlo por sus acciones”, en comparación con el 38% que dice que sería un “resultado injusto destinado a dañarlo políticamente”.

El margen de los que opinan que sería un “resultado injusto” es mucho mayor entre los votantes republicanos: 72% piensa eso, mientras que el 68% considera que a Trump se le debería permitir volver a servir incluso si es declarado culpable de un delito grave.

No obstante, una proporción significativa de los encuestados desconocía los presuntos delitos por los que Trump enfrenta cuatro acusaciones, para un total de 91 cargos por delitos graves.

En concreto, casi la mitad del país piensa que Trump no ha sido acusado (entre el 14% y el 18%, según el cargo) o no está seguro (entre el 27% y el 32%). Los republicanos desconocen especialmente las acusaciones de Trump, y la mayoría dice que no ha sido acusado de ningún cargo en particular (24% a 30%) o que no están seguros (27% a 35%).

Cuando se le preguntó a los encuestados por qué delitos creen que se ha acusado a Trump, el 58% era más propensos a decir correctamente que fue acusado de supuestamente “tomar documentos altamente clasificados de la Casa Blanca y obstruir los esfuerzos para recuperarlos”.

Mientras tanto, la acusación relacionada con los esfuerzos de Trump por obstruir la certificación de las elecciones de 2020 era la menos familiar para los encuestados: solo alrededor de la mitad dijo correctamente que fue acusado de “intentar obstruir la certificación de una elección presidencial”.

Si es culpable, gana Biden

Con respecto a la carrera presidencial, los números pueden cambiar radicalmente para Trump si es encontrado culpable en algunos de sus juicios.

En la carrera presidencial del Partido Republicano, el 79% de los posibles votantes primarios republicanos dicen que Trump y sólo el 14% dicen que la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley. Cuando se les preguntó a qué candidato apoyarían si Trump fuera declarado culpable de un delito grave, el apoyo a Trump cae (al 62%) y el de Haley aumenta (al 26%).

La variación, por lo tanto, sería insuficiente para hacer que Trump pierda las primarias del Partido Republicano. No así en las presidenciales.

Actualmente, según la encuesta, Trump supera a Biden por apenas un punto porcentual: 45% contra 44%. Pero si Trump fuese declarado culpable de un delito grave, entonces el presidente Biden lo derrotaría 46% a 40%.

La encuesta de YouGov se realizó del 25 al 29 de enero entre 1.594 adultos, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales.

