La Casa de los Famosos 4: Ellas podrían salir nominadas hoy

Maripily Rivera, Thalí García, Leslie Gallardo y Cristina Porta podrían ser las nominadas de hoy en La Casa de los Famosos 4. Ariadna Gutiérrez es la actual líder y gracias a las declaraciones que dio hoy el “huracán boricua” ésta tiene la oportunidad de salvar a cualquier otra habitante y sacarla de la ceremonia de eliminación.

Maripily podría no ser salvada por la colombiana, porque frente a varios miembros de la casa ésta dijo que ella no estaba jugando por cuarto, sino que iba sola. Es decir que hoy Maripily, aún cuando duerma en el cuarto tierra, ya no quiere ser parte de éste al momento de jugar y avanzar en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo.

La boricua aseguró lo anterior en un afán de demostrar que ella tiene el apoyo suficiente para seguir dentro de la casa. Lo que busca Rivera, por otra parte, es exponer que por encima de lo que digan todos tanto dentro como fuera de la casa ella sí tiene más apoyo que Thalí García.

El público, por otra parte, sí que busca verla en el SUM y son muchos los que ansían que en la semana dos, “el huracán boricua” salga del reality.

Ojo, que si esto llega a pasar, tal cual, Leslie Gallardo y Cristina Porta quedarían completamente expuestas frente a la casa, porque Maripily es la persona que junto a Gallardo más ha atacado a Thalí. Entonces, si Maripily es eliminada, quedaría claro que el público a quien prefiere por encima de ellas es a la actriz de El Señor de los Cielos.

Esto quiere decir que es probable que Ariadna entonces saque del SUM a Leslie o a Cristina Porta. Eso si no pierde su derecho de salvación en el reto que deberá enfrentar mañana viernes. Todos los habitantes lucharán por obtener la oportunidad ya sea de salvarse o de salvar a su mejor aliado. Recordemos que los únicos que podrían tenderle una mano a Thalí, si es que ella no gana esta oportunidad, son Lupillo, Penía, La Divaza y tal vez Fernando Lozada.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· ¿Lupillo Rivera quiere nominar a Maripily en La Casa de los Famosos 4?

· Lupillo Rivera no aguantó y lloró en ‘La Casa de los Famosos 4’ y te contamos el motivo

· La Casa de los Famosos 4: cuándo y cómo votar para eliminar participantes