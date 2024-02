Netanyahu asegura que hay un plan para la liberación de rehenes, “pero la seguridad de Israel es primero”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha adoptado una postura firme respecto de la posible liberación de rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza.

Según informa The Times of Israel, Netanyahu mencionó que si bien está abierto a negociar un acuerdo con Hamás, no será a costa de la seguridad de Israel.

La posición de Netanyahu, transmitida a las familias de los rehenes, busca evitar comprometer la seguridad de Israel en cualquier posible acuerdo con Hamás; además, aseguró que las consideraciones políticas no obstaculizarían un acuerdo viable, pero enfatizó que no se aceptaría ningún acuerdo que representara una amenaza a la seguridad nacional.

Esta declaración se produce en medio de especulaciones sobre la formulación de un acuerdo entre Israel y Hamás.

El acuerdo propuesto con Israel

El acuerdo propuesto, tal como lo describió el jefe del Mossad, David Barnea, implica una tregua de 35 días, incluida la liberación de rehenes específicos.

Cabe mencionar que Netanyahu publicó una declaración en vídeo este miércoles en la que enfatizó que “estamos trabajando para lograr otro marco para liberar a nuestros cautivos, pero insisto, no a cualquier precio”.

אנחנו פועלים להשיג מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל לא בכל מחיר: pic.twitter.com/uGyVga9ND8 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 31, 2024

Sin embargo, Netanyahu ha rechazado algunos aspectos, como la liberación inmediata de todos los rehenes, abogando por un proceso por etapas. Su negativa a priorizar la liberación de rehenes sobre otros objetivos de guerra, como la eliminación de Hamás y la desmilitarización de Gaza, ilustra la complejidad de la situación.

Pero el primer ministro, también dijo que si se llegaba a un buen acuerdo, lo aprobaría, “a pesar de las fricciones con ministros de extrema derecha que amenazan con atacar al gobierno por los posibles sacrificios que Israel tendría que hacer como parte del acuerdo”.

“Si hay un acuerdo que sea bueno para el Estado de Israel, el regreso de los cautivos y el logro de los objetivos de la guerra, lo haré, no me importa”, dijo Netanyahu.

Hasta el miércoles por la noche, Hamás no había respondido a un esbozo de un acuerdo supuestamente formulado y acordado por representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar en París el domingo.

El posible acuerdo ha suscitado controversia política, y el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresaron una fuerte oposición.

La insistencia de Netanyahu en no liberar a miles de terroristas ha sido cuestionada por fuentes cercanas a las negociaciones. A pesar de estos desafíos, las discusiones continúan, y aún no se ha resuelto el destino de 132 rehenes secuestrados por Hamás y los cuerpos de los soldados caídos de las FDI y de civiles israelíes retenidos desde 2014.

Sobre las negociaciones de Israel -Hamás

En la primera fase se liberaría a 35 rehenes en medio de una tregua de 35 días.

La tregua se ampliaría una semana más para permitir conversaciones sobre una segunda etapa de liberaciones, incluidos miembros de escuadrones de defensa civil, rehenes masculinos y rehenes definidos por Hamás como soldados.

Aún no se ha decidido el número de prisioneros de seguridad palestinos en cárceles israelíes que serán liberados, ya que Israel está dispuesto a liberar a un gran número de delincuentes leves para mantener encarcelados a los delincuentes más graves, mientras que Hamás insiste en la liberación de prisioneros de “calidad”, incluidos asesinos y otras personas con sangre en las manos.

