Brad Pitt protagonizaría la décima y última película de Quentin Tarantino “The Movie Critic”

Los ganadores al Oscar, Brad Pitt y Quentin Tarantino, podrían volver a trabajar juntos tras sus gratas y exitosas colaboraciones en cintas como “Inglorious Bastards” y “Once Upon a Time in Hollywood”.

Y es que de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción de la décima y última cinta de Tarantino, nombrada hasta el momento como “The Movie Critic”, el intérprete de “Babylon” estaría muy cerca de unirse a la cinta de “despedida” de Quentin.

A pesar del anuncio de la inminente colaboración entre Pitt y Tarantino, aún no se sabe con exactitud el papel del actor, quien, tomando en cuenta sus participaciones anteriores en las cintas del director estadounidense, este podría tener un rol protagónico o de gran peso.

Brad Pitt se llevó el Globo de Oro en 2019. Crédito: Mezcalent

¿De qué tratará la última cinta de Tarantino?

La información respecto a la última cinta de Quentin Tarantino ha “llegado” a cuentagotas durante los últimos meses. Y es que de acuerdo con el mismo director, quien habló sobre la cinta durante el Festival de Cine de Cannes en 2023, ha decidido guardar silencio hasta el estreno mismo de la cinta.

No puedo decirles (nada) hasta que vean la película. Quizás su hubiera menos cámaras de video. Solo hay que esperar y ver” Quentin Tarantino – Director

A pesar de las declaraciones anteriores, diversas fuentes dentro de la producción han revelado que “The Movie Critic”, estaría enfocada en la vida de una de las críticas de cine más importantes de su época: Pauline Kael. La también escritora neoyorquina ha sido definida como una crítica cínica que causó gran impacto por la forma en la que llevaba a cabo su trabajo. La cinta también estará ambientada en la década de los 70 al sur de California.

En caso de concentrarse la unión entre Brad Pitt y Quentin Tarantino, esta se convertirá en la tercera colaboración entre actor y director. En 2009, ambas estrellas se encontraron en la cinta “Inglorious Bastards”, en la cual el actor estadounidense interpretó al icónico teniente Aldo Rein. La cinta recibió diversas nominaciones al Oscar, incluyendo a Mejor Película, sin embargo solo fue Christoph Waltz quien se llevó la estatuilla por su papel como el cruel y calculador oficial de la SS Hans Landa.

Posteriormente, y hasta 2019, Brad Pitt volvió a trabajar bajo las órdenes de Tarantino en “Once Upon a Time in Hollywood”, cinta que le otorgó su primer premio de la Academia además de llevarse otros galardones como el Globo de Oro, el SAG, el Critics Choice Awards, entre otros.

Quentin Tarantino preparar su décima y última película en su carrera. Crédito: Mezcalent

Se espera que Pitt continúe trabajando, durante este 2024, con el director Joseph Kosinski en un cinta en donde el actor interpretará a un corredor veterano de Fórmula 1 que tendrá que volver del retiro para competir junto a su joven coequipero.

Hasta el momento, “The Movie Critic” no cuenta con fecha de estreno ni día de arranque de la producción.

Continua leyendo

Brad Pitt celebró sus 60 años en París con su novia Inés de Ramón

Angelina Jolie es acusada de “influenciar” a sus hijos y ponerlos en contra de Brad Pitt

Pax describe a Brad Pitt como un ser “terrible y despreciable”: el entorno del actor reacciona