Pax describe a Brad Pitt como un ser “terrible y despreciable”: el entorno del actor reacciona

Ante los ojos del público Brad Pitt siempre ha sido considerado como uno de los famosos más “cool” del mundo del espectáculo. Por esta razón se ha generado tanta controversia a su alrededor debido a las expresiones que su hijo Pax Thien Jolie-Pitt ha sostenido en su contra mediante sus historias de Instagram, según a desvelado el diario Daily Mail.

Vale recordar que Pax es un joven de 19 años de edad y es uno de los seis hijos de la pareja, que fue adoptado en el año 2007.

Terrible y despreciable son algunas de las palabras que Pax utilizó para describir al ahora ex esposo de su madre. Pero es importante aclarar que estas las realizó en el año 2020, cuando en Estados Unidos se celebrara el día del padre, según reportó Showbiz. Para ese entonces Pax Thien Jolie-Pitt tendría alrededor de 16 años. Medios internacionales que han retomado la información expuesta por el Daily Mail afirman que las declaraciones que éste realizó mediante Instagram fueron privadas, ya que la cuenta de éste no es pública.

El joven expuso su pensar mediante las historias de IG, mostrando una clara repulsión hacía su padre adoptivo y lo acusó abiertamente de ser consciente del “daño” que él le había generado a toda su familia.

El mencionado medio británico expuso las palabras completas del joven, las cuales rezan de la siguiente manera según citó textualmente Showbiz: “No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia”.

“Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de comprender. Has convertido las vidas de todos aquellos cercanos a mí en un infierno constante. Podrás decirte, y decirle al mundo, lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, escribió Pax Thien Jolie-Pitt en su cuenta de Instagram.

Ante todo esto el público y la prensa sólo tiene el silencio de Brad Pitt, el actor no se ha manifestado en lo absoluto. Sin embargo, The Sun citó a una fuente del círculo interno del actor, quienes han decidido reaccionar y no mantener el silencio por más tiempo. Dicho medio cita a dicha fuente sosteniendo estas palabras: “Brad siente un gran respeto por todos sus hijos, y le resulta deprimente que haya salido todo esto. Es frustrante ver cómo pintan un retrato de mala persona, cuando no se corresponde con la realidad. Prefiere mantener un digno silencio que habla por sí solo”.

