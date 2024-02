“Buscamos un entrenador con trayectoria”: Laporta dio las primeras pistas sobre el nuevo DT del Barcelona

Xavi Hernández reveló el fin de semana que dejará el banquillo del FC Barcelona cuando finalice la actual temporada el próximo 30 de junio.

Después de esta declaraciones el presidente del club, Joan Laporta, reveló que ya está trabajando en quién será el sustituto de Xavi Hernández en el banquillo: “Se contemplan diversas opciones y esto está en manos de Deco, que es el director deportivo. Yo ahora me concentro en Xavi y quiero que le vaya bien. Confío plenamente en él”.

Y confirmó: “Deco ya está trabajando en ello. Yo no he hablado con ningún entrenador. Buscamos un entrenador con trayectoria. Hay unas premisas de política deportiva en la que el nuevo entrenador deberá adaptarse. Hay premisas irrenunciables ya que nos ha dado gloria en el pasado y no vamos a renunciar a ello”.

“Hay seis jugadores del fútbol base que se están consolidando en el primer equipo. Alexanco está al frente de la cantera y se está trabajando muy bien. Habrá un director de fútbol, que es Deco, y el entrenador que venga al Barça sabe que tenemos un estilo de juego muy genuino que gusta a los culés. Es cierto que cada entrenador tiene su propio estilo y dará una pincelada y personalidad”, contó Laporta.

El máximo mandatario del FC Barcelona admitió que el cuadro azulgrana deberá tener “un punto de suerte” para reengancharse a LaLiga, en la que se encuentra a diez puntos del líder, el Real Madrid, y valoró que cuenta con una “plantilla para ganar al Nápoles” en los octavos de final de la Liga de Campeones en una eliminatoria que será “muy importante”.

“La plantilla es para estar mejor que donde estamos. Hemos tenido lesiones de jugadores claves para nuestro sistema como Pedri, Ter Stegen, De Jong o Gavi. El equipo, que ganó la Liga con cierta autoridad y estaba llamado a no estar a estas alturas a diez puntos del primero, se ha resentido. No era lo previsto y estamos trabajando en enderezar la situación”, explicó.

Laporta declaró que, si otro técnico distinto a Xavi estuviera en la situación actual, lo hubiera destituido y no habría adoptado esta fórmula, pero cree que en la situación actual es lo mejor para el Barça y “puede funcionar”. Y, en este sentido, añadió: “Xavi es honesto para, si no funciona, decirnos lo que nos quiera decir”.

El presidente del club catalán explicó que “no se planteó en ningún momento destituir a Xavi” porque “tenía contrato” y “siempre” lo han querido como entrenador.

Por otra parte, el presidente del FC Barcelona reconoció que Deco está trabajando para que Joao Cancelo y Joao Félix, cedidos en el club catalán hasta final de curso, continúen en el equipo.

