Día de la Marmota: Además de Phil, ¿cuáles fueron los pronósticos de las marmotas más famosas?

Este 2 de febrero, en Estados Unidos, se celebra el Día de la Marmota, una tradición muy arraigada en algunos puntos del país, en donde decenas de personas se reúnen para presenciar el término del periodo de hibernación de una marmota, ya que, según su comportamiento, se puede saber si aún nos quedan varias semanas de frío o tendremos una primavera anticipada.

La marmota Phil, quien es el famoso roedor meteorólogo de Punxsutawney, en Pensilvania, salió muy temprano este viernes por la mañana (alrededor de las 07:22 horas, tiempo local), de su madriguera en donde estuvo invernando durante todos estos días, y al salir, el animal no vio su sombra, lo cual significa que en EE.UU. se tendrá un inicio de primavera temprano.

“Spring is on the way (la primavera está en camino)”, afirmó uno de los miembros del Club de la Marmota, el cual inició esta tradición en 1887, mientras centenares de personas que se reunieron en la colina Gobbler’s Knob, ovacionaron y aplaudieron, al conocer el mensaje enviado por Phil.

Desde que se originó el Día de la Marmota, esta es la vigésima vez que el animal no ha visto su sombra, pero sí lo ha hecho en 107 ocasiones.

La marmota Phil reúne a decenas de personas que están interesados en conocer su pronóstico. (Foto: Shutterstock)

Los otros pronósticos de primavera en el Día de la Marmota de 2024

1) General Beauregard “Beau” Lee. La famosa marmota de Georgia también salió de su madriguera y según lo relatado por los funcionarios del Dauset Trails Nature Center, en Jackson, tampoco pudo ver su sombra, así que se une al pronóstico de Phil de una primavera anticipada.

2) Chuck. La famosa marmota del zoo de Staten Island, a quien formalmente se le llama Charles G. Hogg, emergió también muy temprano de su madriguera y coincidió con el pronóstico de los anteriores roedores, al no poder visualizar su sombra.

3) Woodstock Willie. La conocida marmota de Illinois siguió el patrón, al no poder observar su sombra este día.

4) Octoraro Orphie. Esta marmota hizo su predicción desde su lugar de residencia en Quarryville, en el condado de Lancaster, Pensilvania, y contrario a las demás, sí pudo ver su sombra, lo que significa que habrá 6 semanas más de frío.

5) Buckeye Chuck. El animal también salió de su madriguera y al ver su sombra, predijo que llegará la primavera con antelación en Ohio.

