“Sin duda, la primavera vendrá temprano”, el pronóstico de la marmota meteoróloga Phil para EE.UU.

Washington – Phil, el famoso roedor meteorólogo de Punxsutawney, en Pennsylvania, emergió este viernes de la guarida donde hibernó, no vio su sombra y pronosticó que los estadounidenses tendrán una primavera temprana.

Centenares de celebrantes, congregados desde antes del amanecer en la colina Gobbler’s Knob, ovacionaron y aplaudieron cuando a las 07:22 (12:22 GMT), los oficiantes del ritual leyeron el mensaje que, supuestamente, Phil eligió.

“Sin duda, la primavera vendrá temprano”, afirmó uno de los miembros del Club de la Marmota que interpretó los gruñidos del animal, que lucía sorprendido y confundido.

Desde que se inició la tradición en 1887 ésta es sólo la vigésima vez que la marmota no ha visto su sombra. Según la leyenda, cuando hay suficiente luz del sol como para que el animal vea su sombra, faltan seis semanas para que termine el invierno.

Aunque la tradición se mantiene firme, el porcentaje de aciertos de los pronósticos de Phil de acuerdo con el Almanaque Stormfax es del 36 %.

De acuerdo con el Club de la Marmota de Punxsutawney, la marmota ha visto su sombra 107 veces, no la ha visto 20 veces, y no hay datos de unos 10 años a fines del siglo XIX. En 1942, Phil vio sólo parcialmente su sombra y en el año siguiente no salió de la guarida.

Entre 2013 y 2023, la marmota pronosticó seis semanas adicionales de invierno siete veces, y de ésas sólo acertó una vez.

El club de la Marmota de Punxsutawney, que afirma que es el mismo animal el que ha estado haciendo pronósticos por 130 años gracias a un “elixir de la vida”, sostiene que Phil tiene un record de 100 % de aciertos.

La celebración en Punxsutawney viene de la iniciativa de un grupo de cazadores que adoptó al roedor como mascota para un ritual en cada 2 de febrero, unos 110 kilómetros al nordeste de Pittsburgh.

El ritual tiene raíces paganas que atribuyen a los animales poderes sobrenaturales entre el equinoccio de invierno y el solsticio de primavera.

La fecha coincide, en el calendario cristiano, con el Día de la Candelaria en el cual los fieles creen que el cielo despejado anuncia un invierno más prolongado y un día nublado preanuncia el fin cercano del invierno.

Phil no es la única marmota meteoróloga, pero sí la más famosa. Otros lugares de Norteamérica tienen la suya propia: General Beau Lee (Atlanta), Wiarton Willie (Ontario, Canadá), Sir Walter Wally (Raleigh, Carolina del Norte), Jimmy (Wisconsin), Chuck (Nueva York), Birmingham Bill (Birmingham, Alabama) y Potomac Phil, una marmota disecada, en Washington DC.

