Eloy Room revela el motivo por el que Lionel Messi le pidió su camiseta

El guardameta de la selección de fútbol de Curazao, Eloy Room, ha vivido grandes momentos en su carrera mientras defendía la portería de su país y destacó que uno de los más importantes fue justamente cuando el astro argentino Lionel Messi le pidió intercambiar su camiseta el pasado mes de marzo de 2023 en el partido que Argentina goleó 7-0 a la nación isleña.

Room, de 34 años, explicó durante una reciente entrevista ofrecida a ‘Voetbal’zone que a pesar del amplio resultado final logró tapar algunos disparos de los albicelestes y especialmente de Lionel Messi, por lo que el atacante y campeón del Mundial de Qatar 2022 decidió inmortalizar este momento con el cambio de camisetas.

“Todo el mundo quiere la camiseta de Messi, claro. Así que en realidad perdí la esperanza de antemano. Cuco Martina, nuestro capitán, dijo antes del partido: ‘Quiero su camiseta!’. Entonces pensé… Bueno, también puedo cambiar mi camiseta con el portero, Emiliano Martínez. Es un portero de clase mundial. Así que me olvidé de lo de Messi”, expresó.

“Ya le había hecho algunas paradas a Messi y en el descanso, yendo hacia el vestuario, miro y le veo a mi lado. Aproveché y le pregunté: ‘¿Podrías darme tu camiseta después del partido?’ Él dijo: ‘Sí, está bien’ Lo haremos cuando acabe’. Yo seguía pensando: eso se lo debe haber dicho a todos, porque todos le preguntaron. Así que en realidad, seguía sin esperarme nada”, agregó el portero.

Room también resaltó que a pesar de entregarle su camiseta lo más importante fue cuando el argentino le pidió la suya como un recuerdo por el partido que marcó un hecho importante en su carrera; recordemos que en ese duelo la ‘Pulga’ logró marcar su tanto número 100 con la selección.

“En la segunda mitad, lo mismo. Volví a hacer varias paradas a tiros de Messi. Y ya al final del encuentro estaba frente a mí en el área. Le dije: ‘Oye, ¿me puedes dar tu camiseta?’ Él dijo: ‘¡Sí, claro!’ Se dio la vuelta y se quitó la camisa. Pensé: ¿Cómo? ¿Así de fácil?”. “Se acercó a mí y me dijo: ‘Bien jugado. Eres un buen portero’. Cuando ya me iba, Messi me dijo: ‘¿Pero puedo tener tu camiseta también?’ Y pensé: ¿qué hará Messi con mi camiseta? Se la di y nos dimos la mano”, reseñó.

“No entendía qué iba a hacer él con mi camiseta. Después lo entendí al escuchar de mi compañero argentino del Columbus Crew que Messi guarda camisetas que para él tienen un significado especial. Tiene toda una colección de camisetas de sus rivales en casa. Probablemente por eso quería la mía, la del portero al que marcó su gol 100 como internacional. Quizás mi camisa esté en algún lugar de su colección”, concluyó el seleccionado de Curazao.

