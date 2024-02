Madre de Yailin La Más Viral busca la custodia de Cattleya

La señora Wanda Díaz, madre de Yailin La Más Viral, busca la custodia de su hija Cattleya, luego de los problemas familiares que han enfrentado en medio de la relación de la cantante dominicana con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision, hablaron acerca de esta posibilidad, de acuerdo a los datos obtenidos por la corresponsal Tanya Charry.

Cristian Evangelista, abogado de Díaz, compartió información del caso que preparan: “La legislación dominicana autoriza a los abuelos, independientemente de que no sean los padres, a tener y poder solicitar una guarda, cuando ellos pueden demostrar que ellos garantizan un mejor bienestar de ese menor”.

La intención de la señora Wanda es demostrar que la bebé vive en un ambiente que no es adecuado para ella.

“Cuando ese interés superior del menor se ve afectado por las actuaciones de la madre, como con las personas que se está codeando, entonces el tribunal valora eso”, añadió.

Mamá de Yailin La Más Viral con nueva querella legal

Tanya Charry explicó que aunque la ley dominicana permite esta custodia, es un proceso nada fácil, debido a que se tienen que llevar varias audiencias en las que no solo debería estar Yailin, sino también su ex Anuel AA, por ser el padre de la niña.

En el proceso también harían visitas a la casa de la mamá y le preguntarían al boricua si quiere o no la custodia de su hija.

“Es como dice el refrán popular ‘otra raya más al tigre’, que viene a envolver a la niña, cuando la abuela quiere pelear la custodia de ella”, dijo.

Lili Estefan opinó que es otro momento difícil que vive la artista, pues su propia madre quiere quitarle la custodia. “Hemos visto a ellos en muchos videos que si de verdad esto ha pasado adelante de la niña, obviamente Rauli, no es un ambiente para que la niña creciera ahí, pero ellos lo desmienten (Yailin y Tekashi), yo no sé si estos videos que hemos visto, no sé, fueron inventados por ellos, son publicidad”.

Raúl de Molina consideró que esas imágenes le parecen muy reales y reconoció que el rapero es bastante famoso, pero no sabe si pudieran tener como estrategia toda esta polémica.

Los televidentes reaccionaron a esta nueva noticia en torno a la pareja y dieron su opinión al respecto: “Wanda lo que quiere es dinero, ella no pudo dar una buena educación a Yailin y Mamikin y ahora viene ella a querer cuidar a esa bebé, solo por sus intereses y Anuel también dice que quiere a su bebé”, “No crió ella a sus dos hijas y ahora quiere a Cattleya, ¿no será por el dinero que le llegaría?”.

