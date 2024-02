Rafael Amaya admite que ha logrado mantenerse con la mente sana porque ha aprendido de sus errores

Rafael Amaya encabeza la premier de “El Señor de los Cielos” en su novena temporada, que estrenará el próximo 13 de febrero en Estados Unidos, y donde el actor explica cómo se ha mantenido bien y lejos de las adicciones gracias a que ha trabajado en su amor propio.

“Todavía no terminamos de grabar, faltan 5 días, entonces todavía traigo la tensión del personaje. Ahorita estoy intentando ser más Rafael que ‘Aurelio’, entonces ahí vamos… Yo creo que el amor mueve montañas. El amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, para que suceda cualquier cosa.

“Esto se hace con amor y si han visto cambios en mí es porque me tengo amor a mí mismo, y si no me tengo amor a mí mismo, pues cómo puedo yo amar a alguien más o a algo más. Y este proyecto lo estoy haciendo con mucho amor, espero que se vea reflejado en la pantalla, les va a gustar mucho”.

El actor mexicano explica que logra mantenerse con la mente sana porque ha aprendido de sus errores. “La experiencia, los errores, la he ‘regado’ un montón de veces, pero solamente así aprendes. Yo creo que es parte de la vida el equivocarse”.

Además, ofrece su apoyo a Julio Cesar Chávez por la difícil situación que está enfrentando con su hijo Julio César Jr, quien en días pasados lo acusó de violencia hacia su mamá y secuestro, luego de haber sido detenido por posesión de armas.

“Le deseo mucha paz, mucha paciencia, que Dios me lo bendiga, que aquí tiene un amigo a la orden y pues, sé lo que siente, que aquí está mi corazón y mis oraciones. Aquí estoy a la orden”.

Sigue Leyendo más de Rafael Amaya aquí:

· Julia Gama se inicia como actriz de Telemundo en ‘El Señor de los Cielos 9’

· El Señor de los Cielos 9 ya tiene fecha de estreno: 13 de febrero a las 10PM/9C, por Telemundo

· Estos son algunos de los famosos que se ganaron el corazón del público hispano en 2023