André Jardine asegura que tomará más riesgos con las Águilas del América

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, aseguró que tiene contemplado realizar muchas más rotaciones a lo largo de los próximos partidos dentro del torneo Clausura 2024 de la Liga MX debido a que desea darle oportunidad a todos sus jugadores y especialmente mantener un esquema de juego alterno para cada encuentro y así no ser analizado por los rivales.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una conferencia de prensa previa al partido que disputarán los azulcrema este sábado ante Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca y donde esperan conseguir un nuevo triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de clasificación del campeonato azteca.

“La estrategia de hacer las rotaciones este momento del torneo tiene varios objetivos, desde luego de dosificar cargas, no están todos al 100, pero también dar oportunidades, con esto vemos a los jugadores y su nivel, dar una secuencia, ir rotando, en este momento no me preocupo”, expresó Jardine en sus declaraciones a los medios de comunicación.

“Alguna vez tendremos una pérdida pero estaremos más avanzados, das minutos y confianza a más gente, creas variantes, no dejas que el rival sepa cómo vas a jugar, es mayor lo que ganamos con no repetir al equipo y hago un poco de justicia, estar con todos, me siento más tranquilo de elegir y cada partido tener la sensación de poner al equipo más fuerte en el momento, que sea siempre una versión de América fuerte y competitiva, se verá así siempre”, agregó.

André Jardine también sostuvo que es importante dejar atrás el episodio entre Jesús Gallardo y Brian Rodriguez en el partido entre América y Monterrey del torneo Apertura 2023 de la Liga MX en la que el jugador de Coapa terminó sufriendo una lesión.

“Ya está superado, Brian vivía su mejor momento tal vez de toda su trayectoria en México y la lesión lo retrasó ahí, todavía no está en su máximo nivel, pero ya es un tema pasado, infelizmente se pasó, quiero creer que realmente el jugador no tuvo la intención, todos son profesionales, sabemos cuánto cuesta una lesión como esta, no importa dónde estamos, con qué rival jugamos, siempre seremos este rival que va a jugar por la pelota y en todas las áreas del juego”, afirmó.

“Infelizmente siempre hay un par de jugadores que no están, por un motivo u otro, en este caso es un esguince de tobillo, soportó durante el 1T ante Necaxa, pero luego no pudo ni apoyar. Tardará al menos 10 días más, pero hoy tenemos un plantel que nos permite no preocuparnos, ir rotando, oportunidades y mirar al equipo en diferentes formaciones, para mí es una oportunidad buena de priorizar a otros jugadores y ver cómo sale el equipo”, concluyó el entrenador.

