Danna Paola se siente más guapa y feliz que nunca

Después de varios años “difíciles”, en los que dice tuvo que hacer mucha introspección personal, Danna Paola está viviendo un momento muy positivo y feliz en su carrera.

“El 2023 fue un año de mucho construir. Conocí gente increíble, terminé el álbum, preparé la gira, tuve muchas primeras veces, y esas son las cosas que más agradezco porque me han dado las experiencias para hoy esperar este año con mucho aprendizaje, para seguir trabajando plena y feliz”, nos cuenta una de las artistas mexicanas jóvenes de mayor trayectoria y reconocimiento internacional.

Con varios proyectos exitosos recientes, como la serie de Netflix “Élite” y la gira por Estados Unidos de su producción discográfica ‘XT4S1S’, además de un nuevo disco que viene en camino del que prefirió no dar muchos detalles, Danna Paola se ha mantenido muy ocupada y presente entre sus millones de seguidores.

Asimismo, el año pasado fue nombrada Embajadora Global de la firma MAC Cosmetics, algo que resultó un gran triunfo para ella, una artista que también se ha dado a conocer por no temerle a experimentar con la ropa y el maquillaje.

“Esta colaboración con MAC es como la cereza del pastel dentro de todo lo que he construido, es un gran sueño hecho realidad”, dice sobre la marca que asegura la ha acompañado desde que tenía cinco años. “Te juro que he visto a mi mamá maquillarse con MAC desde que yo era muy pequeña, tengo una historia sentimental con el maquillaje. Mi abuela usaba un labial rojo por mucho tiempo, por lo que para mí es un sello de autenticidad”.

Danna señala que empezó a descubrir el makeup desde que empezó en la industria, siendo una niña que actuaba en novelas.

“Es un proyecto gigante el poder hacer varias campañas con MAC este 2024, y celebrar los 40 años de la marca siendo embajadora global. Es un honor muy grande como mexicana”, dice.

Expresión de su arte

Siempre cambiante, Danna Paola ha adoptado distintos estilos a lo largo de su carrera, pasando de algunos más “good girl”, donde los cortes clásicos y colores pastel eran los protagonistas, a su look actual con el que hace uso de su sensualidad, con diseños arriesgados y colores oscuros.

“Es una expresión completa de mi arte, de lo que soy, de cómo evoluciono. El cambio debe ser una necesidad”, asegura. “Es un reto muy grande y es algo que he combinado siempre con mi música”.

Dice que en los últimos años se ha encontrado como artista, ha mostrado su seguridad como mujer, sin poner su belleza o físico para la aprobación de nadie, y ha logrado lo que quería, incomodar a muchos con su expresión artística en el maquillaje y en su imagen en general.

“Es algo que me tiene muy contenta, porque creo que cada uno debe crear sus propios estándares de belleza, desde el amor propio. Es algo que siempre he impulsado, y hoy, siendo una mujer de 28 años, me siento más feliz, más guapa, más saludable, por dentro y por fuera, y más llena que nunca”, dice con firmeza. “Después de los malos momentos, de la oscuridad, de la depresión y la ansiedad, se puede brillar”.

Al preguntarle sobre cómo llamaría a su estilo actual, dijo entre risas: inocente pero nada obediente.

40 labiales para escoger

Para celebrar su 40 aniversario, MAC Cosmetics acaba de lanzar la colección MACximal Silky Matte Lipstick, 40 tonos de labiales que ofrecen una versión reformulada y renovada del icónico y revolucionario labial matte de la marca, ahora maximizado para brindar a los labios una duración de 12 horas y una hidratación instantánea de 8 horas.

MACximal asegura además brindar a los labios: color, con una cobertura completa y una rica pigmentación; comodidad, con una mezcla cremosa de aceite de coco, manteca de karité orgánica y manteca de cacao orgánica que acondiciona y nutre; lujo, con un diseño de empaque de alto brillo en el exterior y con el logotipo de M·A·C en relieve en el interior; responsabilidad, al ser creado con al menos un 30% de material reciclado postconsumo (PCR).

Tonos famosos como el Ruby Woo, el Velvet Teddy, el Diva se unen ahora a toda una serie de nuevos tonos en rosado, rojo y morado intermedio.($25 c/u). Disponibles en maccosmetics.com y en tiendas de la marca.