“Dije que iba a ser bueno para el equipo”: Xavi celebra dos triunfos del FC Barcelona tras su anuncio

El FC Barcelona consiguió su segunda victoria consecutiva con marcador final de 1-3 ante el Alavés algo que celebró Xavi Hernández en la rueda de prensa.

“Ganar siempre es positivo, ya son dos victorias después de mi decisión, ya dije que iba a ser bueno para el equipo que lo anunciara y aquí se ve, hemos sido efectivos, algo que nos faltaba” comentó Xavi.

Y explicó: “El equipo se ha fajado, Mendizorroza requiere esto y el equipo ha estado bien con balón y sin balón, hemos competido bien y este partido nos refuerza. Estoy muy satisfecho por el trabajo, recibimos muchas críticas, pero es el momento de aplaudir al equipo”.

Aunque su comparecencia tras el partido se centró en los elogios a sus jugadores y en el análisis deportivo, el entrenador del FC Barcelona anunció un recurso por la segunda tarjeta amarilla que recibió el atacante brasileño Vitor Roque y lanzó un mensaje muy contundente.

“No voy a hablar nunca más de los árbitros, sólo pido que nos dejen competir, lo de Vitor Roque es un error flagrante y vamos a recurrir esa amarilla. Es muy injusta la expulsión. Ya lo dije desde Getafe en la primera jornada, creo que estamos pagando lo de Enríquez Negreira, es lo que pienso, pero no voy a a hablar más de los árbitros, nunca más. Si no, me matáis, ¿pero qué tengo que decir? ¿una mentira?”, se preguntó.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández festejando el triunfo de su equipo / EFE: Adrián Ruiz Hierro

Varios cambios de Xavi en el FC Barcelona

Hernández fue consultado por la nueva posición de Christensen como mediocentro, señaló: “Ha salido bien, la victoria siempre te da la razón, pero ha estado muy bien con balón, se ha sentido cómodo, nos da orden y disciplina, estamos contentos porque ganamos un jugador más en el centro del campo. Es competitivo, gana duelos de cabeza, está concentrado, es un defensa pero por técnica puede jugar por dentro, nos da balance y está pendiente de las vigilancias, que es algo que nos faltaba”.

También elogió a dos jóvenes como Pau Cubarsí: “Que parece un veterano, muy contento con él, no pierde balones, gana duelos”, y Lamine Yamal: “Es un talento bestial, es una aparición que sucede muy pocas veces en el fútbol, lo tiene todo y trabaja para el equipo con 16 años, ayuda al lateral, se faja, no se cansa, tiene esa humildad, no tiene techo, hemos hecho un plan de fuerza porque es un adolescente, estamos ante algo diferente y especial”.

Para finalizar su comparecencia ante los medios tras el partido aplaudió: “Hemos sido un equipo maduro, muy sólido atrás, es saber competir en un campo muy exigente, muy físico, había que estar concentrado y el gol encajado es el único momento negativo del partido. Ese gol encajado que me ha dado mucho coraje, hay que hacer la falta táctica en la banda, no nos pueden centrar, hemos defendido mal el área… Pese a a esa situación, el partido ha sido muy bueno. Nos vendrá bien descansar esta semana, aunque hubiera sido mejora estar la semifinal de Copa, ahora a recuperar gente para el día del Granada. ¿Gündogan? Hoy no tenemos lesionados, ha sido un golpe en la espalda. Y Pedri tampoco tiene nada”.

