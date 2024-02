Juan Rivera desmintió a Lupillo tras lo que dijo sobre el accidente donde murió su hermana Jenni

La cantante Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 y su hermano Lupillo durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 4’ aprovechó para ofrecer detalles del día en el que se enteraron de la trágica noticia. Sin embargo, Juan decidió ofrecer una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ para desmentir las declaraciones.

Juan no pudo evitar mostrarse sorprendido por lo que expresó Lupillo y durante la conversación explicó: “Yo no sé por qué dijo eso. Yo sé las conversaciones que tuvimos. Algo de lo que no estoy orgulloso y si es cierto es que cuando había problemas de ese tipo, el que iba de cabeza era yo. Además, yo fui el que buscó las coordenadas del lugar en el que cayó el avión, no Lupillo, porque yo tenía contactos con gente que sabe de aviación”.

Juan contradice las declaraciones de su hermano Lupillo Rivera. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Sin embargo, esto no fue lo único porque él le pidió a la producción de ‘La Casa de los Famosos’ que lo inviten para que pueda tener al frente a su hermano y aclarar ciertos temas que tienen pendientes y el accidente aéreo sería uno de ellos.

¿Qué dijo Lupillo de la muerte de Jenni Rivera?

“Yo ya había checado con contactos que uno tiene, pues ‘sabes que, quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana’ porque había un avión abandonado en un estado por acá (en Estados Unidos)”, comenzó diciendo.

Lupillo Rivera aún llora la partida física de su hermana Jenni. / Foto Cortesía Jenni Rivera Enterprises – Mezcalent.

“‘Si tienes a mi hermana, échame la mano y cambiamos de lugar, yo voy por ella y me quedo yo’. Me decían ‘no, loco’… le marcaba a otro lado… ese mismo me daba el número del jefe de otra plaza y ya le marcaba”, añadió.

La discrepancia en las versiones de Lupillo y Juan Rivera causó cierta controversia y especulación en los medios y entre los fans de la familia Rivera. Algunos cuestionaron la veracidad de las declaraciones de Lupillo, mientras que otros apoyaron la decisión de Juan de proteger a su familia. En cualquier caso, la muerte de Jenni Rivera fue un evento trágico y doloroso para todos los involucrados.

Sigue leyendo:

· Lupillo Rivera anda incómodo con el comportamiento de Maripily: “Anda muy intensa”

· ¿Lupillo Rivera quiere nominar a Maripily en La Casa de los Famosos 4?

· Lupillo Rivera no aguantó y lloró en ‘La Casa de los Famosos 4’ y te contamos el motivo