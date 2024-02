Lupillo Rivera anda incómodo con el comportamiento de Maripily: “Anda muy intensa”

¿Maripily Rivera seguirá dando contenido para hablar?, pues sí, y es que vuelve a ser tema de conversación por el tipo de comportamiento que tiene hacia Lupillo Rivera, quien además no se estaría sintiendo a gusto con las actitudes de ella.

El hermano de Jenni Rivera comenzó consultando: “¿Creen que allá afuera en el mundo dicen que Maripily yo tuvimos algo que ver?”. Sin embargo, se vio en la necesidad de agregar: “Yo les dije que esta mujer al séptimo día se iba a estar loca… la mujer despechada es más peligrosa que una mujer despreciada”.

Thalí García sostuvo un enfrentamiento con la empresaria empezando la semana y ella fue capaz de responderle al cantante lo siguiente: “No, no Lupillo, tú has sido un caballero, lo has dejado claro muchas veces, saben que es jugueteo”.

Lupillo Rivera se siente bien en esta etapa de su vida y no buscaría un amorío. / Foto: Mezcalet.

El ex de Belinda parece que no está a gusto con ese tipo de comportamientos de la puertorriqueña, quien además en diversas ocasiones se le ha acercado de manera atrevida y ella pretende subir la temperatura cuando luce bikinis dentro de ‘La Casa de los Famosos’ en su cuarta temporada.

Por ello, Lupillo sobre este tema manifestó que: “La verdad sí anda mal. Maripily, anda muy intensa”. Si bien ha dejado claro que no está a gusto con ella, pues Leslie Gallardo igual no dudó en preguntarle si ha pensado hablar con ella y su respuesta fue: “No me animo”.

Maripily Rivera además de incomodar a Lupillo Rivera protagonizó una pelea

La disputa comenzó cuando Maripily Rivera acusó a Thalí García de haberla difamado con otro grupo de concursantes dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’. La empresaria le reprochó a la actriz mexicana por supuestamente haber hablado mal de ella, lo que generó una tensión entre ambas.

El hecho de que ambas sean mujeres fuertes y seguras de sí mismas hizo que la confrontación fuera aún más intensa. Ambas se mostraban decididas a defender su posición y no ceder terreno. Sin embargo, todo empeoró cuando la puertorriqueña le gritó y dijo: “No hables cuando la gente no está de frente. Cállate la boca y espera que la gente esté de frente”.

