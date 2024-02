No iba al gimnasio y no hacía dietas: Eden Hazard se sincera sobre sus hábitos durante su carrera

El pasado verano el futbolista Eden Hazard terminó su ciclo en el Real Madrid y con ello su carrera futbolística después de 16 años. El belga pasó por clubes como Lille de Francia y el Chelsea de Inglaterra, donde brilló y le valió para llegar al cuadro español en 2019.

Sin embargo el paso de Hazard por la casa blanca no fue nada exitoso. Apenas jugó 76 partidos en cuatro años y anotó siete tantos, pues se la pasó gran parte de su estancia en Madrid lesionado o apartado de la titularidad por bajo rendimiento.

Estas lesiones y bajo nivel del delantero belga tenían una razón y es que el futbolista no se cuidaba físicamente. Y hace poco en una entrevista con la revista France Football Hazard se sinceró y admitió los malos hábitos que tuvo durante su carrera.

“Ir a entrenar era incluso un poco de mierda, creo. Llegaba, ni siquiera me ataba los cordones y decía: ‘adelante, está bien’. Después vieron que cogía el balón y rendía en el campo, que era lo realmente importante. Eres bueno, ganas, recibes bonificaciones, todos están contentos. Me reía con todos mis compañeros. En dos o tres cosas me hicieron entender que debía tener cuidado”, inició el exfutbolista.

Hazard anunció su retiro del fútbol con apenas 32 años y al consultarle si hubiera querido tener una carrera más larga el atacante fue rotundo con su respuesta. “No. No habría sido yo. Después de un entrenamiento, sumergirme durante una hora en el baño frío, no. Déjame en paz, con mis amigos, vamos a casa, jugamos a las cartas, tomamos una cerveza”.

“Juego durante dos horas con mis hijos en el jardín. Fue mi recuperación. Si hubiera sido como Cristiano, ese es el ejemplo de buen futbolista, hay otros, me habría quemado. No iba al gimnasio cada tres días, no hacía tres horas de fisioterapia para recuperarme”, expresó.

Si algo tiene que cuidar un futbolista es la alimentación, pero para Hazard eso no era prioridad. “No voy a decir que estaba abusando de la comida. No le prestaba atención. Pero no iba a McDonald’s todos los días. No duras dieciséis años como profesional. No le di ninguna importancia. Me gusta comer, con amigos y tomarnos una copa. Me pasó el día antes de un partido, comiendo en casa. La dietética apesta, es inútil. Bueno, está bien si quieres jugar hasta los 40. Sabía que ese no sería mi caso”, confesó.

Hazard habla de su paso por el Real Madrid

En el verano de 2019 el Real Madrid pagó al Chelsea $127 millones de dólares por la transferencia de Eden Hazard. Siendo uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol, y quizás también el que más fracasó. El propio futbolista admitió los errores que cometió en Madrid y habló sobre su paso por la capital española.

“Con el Chelsea acababa de terminar una temporada dura, una de las mejores de mi carrera. Me dije: ‘Ahora que estoy en el Real, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré...’. Y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, para que cuando tenía tres o cuatro semanas de vacaciones, poder comer barbacoas, beber vino rosado y todo eso. Y eso es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después, Real, la cosa salió mal y ya está”, explicó.

“Demuestra que el Real es más grande de todos. Es complicado jugar. Quizás necesitaba practicar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la instalación de la placa, el encierro. Vuelvo, tengo dolor, me estoy obligando. Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las heridas. Perdí mi lugar, luego mi confianza, luego mis ganas. Estaba triste por los verdaderos seguidores, decepcionado por ellos. Cuando llegué, estaban llenos de esperanza. Siento que los he decepcionado. Quiero decirles: ‘Oigan, no es mi culpa, mi cuerpo se rindió. Lo intenté, no funcionó. Lo siento’”, concluyó el exjugador.

