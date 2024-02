Brad Pitt vence parcialmente a Angelina Jolie y recupera la mayoría de acciones del viñedo que compartían

La “relación” entre Angelina Jolie y Brad Pitt está lejos de finalizar realmente. Y es que a pesar de que la que fue la pareja más famosa del mundo se separó hace años, sus conflictos post matrimonio los mantienen juntos.

Sin embargo, tal parece que es el ganador del Oscar por “Once Upon A Time In Hollywood” quien ha tomado ventaja en este rubro gracias a la reciente “victoria” que consiguió sobre su ex esposa respecto al viñedo que ambos compartieron durante su relación.

De acuerdo con recientes reportes, Pitt logró “recuperar” la mayoría de las acciones del viñedo Chateau Miraval, luego de que este pasara, en un 50%, a manos del empresario ruso Yuri Shefler, reconocido por su trabajo en la industria del vodka.

Brad Pitt cuenta con una amplia carrera como empresario. Crédito: Mezcalent

¿Cómo recuperó Brad Pitt el viñedo?

Durante el acuerdo prenupcial que Brad Pitt y Angelina Jolie firmaron tras su casamiento, se estableció que el actor mantendría un 60%, sobre un 40% de Jolie, sobre las acciones del famoso viñedo.

Sin embargo, y como regalo de bodas, Brad Pitt cedió un 10% más a la intérprete de “Wanted”, con la finalidad de que ambos contaran con la mitad de la empresa. La jugada, por más romántica que haya sido, terminó por perjudicar a Pitt, quien perdió la mitad de la empresa cuando su esposa decidió vender sus acciones tras su separación.

Luego de esto, el actor decidió acudir a la corte de California y de Luxemburgo para mencionar que el regalo de bodas, en donde cedió 10% de la empresa, no era válido por lo que reclamó la mayoría del viñedo.

El argumento de Pitt fue aceptado por el tribunal de Luxemburgo, quien dictaminó que se le devolviera la mayoría de acciones al actor hasta la revelación de un fallo final.

Tras el fallo, una fuente cercana al caso reveló que esta decisión podría aplicarse durante un periodo mínimo de un año, el cual podría extender por tiempo indefinido: “Por ahora, mantiene una división 60/40, lo que significa que mantiene el control de esto probablemente hasta otro año o más”.

Brad Pitt estaría en platicas para trabajar con Quentin Tarantino. Crédito: Mezcalent

Hasta el momento, ninguno de los representantes de ambos artistas se han pronunciado al respecto de la decisión de la corte europea.

Brad Pitt y Angelina Jolie contrajeron matrimonio en 2014 tras años de relación, la cual inició tras la finalización de la cinta “Mrs. and Mr. Smith”, en la que ambos participaron. Sin embargo, dos años después la pareja decidió separarse por diversas razones que aún no han sido aclaradas de manera exacta y comprobada.

