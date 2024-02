Eden Hazard decide quién es el mejor jugador del mundo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El popular delantero de la selección de Bélgica y exjugador del Real Madrid de España, Eden Hazard, terminó su carrera como jugador profesional la temporada pasada luego de unos últimos años bastante afectado por la salud y su condición física que no le permitieron poder tener el desempeño esperado dentro del club merengue, por lo que recientemente tomó la decisión de ofrecer un análisis de su carrera y hablar sobre los puntos que más marcaron su vida.

Durante una entrevista ofrecida para France Football, el artillero belga habló sobre el futbolista que más lo ha marcado al verlo en el terreno de juego y justamente salió a relucir la dupla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se han consagrado como los futbolistas más importantes de las últimas décadas; a pesar de esto el europeo afirmó que el atacante argentino es sin duda alguna el jugador más determinante en su carrera por lo que realizaba cuando tenía el balón en sus pies.

“Individualmente, Messi es quizás el único. Disfruté viendo el de Barcelona, menos hacia el final, pero es el más grande de la historia. Injugable, imposible quitarle el balón. Cristiano es un jugador más grande que yo pero, en términos de fútbol puro, sinceramente, no creo que fuera mejor que yo. Neymar, tal vez. Después, no más fuertes que yo pero, en el Real, tienes a los mejores, también en relación a su carrera, Benzema, Modric, estaban arriba, Kroos, De Bruyne, respiran fútbol. Ya no veo mucho fútbol, sólo mi hermano en Anderlecht, mis amigos. El VAR es una mierda”, expresó.

Con estas palabras Hazard se une a una larga lista de jugadores que aseguran que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos por lo que hacía en cada uno de los partidos al convertirse en un rival verdaderamente temido hasta para los jugadores más experimentados.

Rechaza las dietas

Hazard también reconoció que nunca fue un verdadero fanático de las dietas y los arduos entrenamientos al considerar que estos no te brindaban la habilidad necesaria para convertirte en un verdadero futbolistas del más alto nivel.

“Ir a entrenar era incluso un poco de mierda, creo. Llegaba, ni siquiera me ataba los cordones y decía: ‘adelante, está bien’. Después vieron que cogía el balón y rendía en el campo, que era lo realmente importante. Eres bueno, ganas, recibes bonificaciones, todos están contentos. Me reía con todos mis compañeros. En dos o tres cosas me hicieron entender que debía tener cuidado”, resaltó.

“Con el Chelsea acababa de terminar una temporada dura, una de las mejores de mi carrera. Me dije: ‘Ahora que estoy en el Real, estas son quizás las últimas vacaciones en las que podré…’. Y me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, para que cuando tenía tres o cuatro semanas de vacaciones, poder comer barbacoas, beber vino rosado y todo eso. Y eso es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después, Real, la cosa salió mal y ya está”, agregó.

Para finalizar, el artillero consideró que en España son mucho más crueles que en Inglaterra y esto lo pudo aprender en el tiempo que defendió al cuadro merengue.

“En la Premier no estaba mal, respetaban el juego y no te hacían entradas muy duras, pero en España son malos, es más cruel. Te pisan un poco, ‘no lo hice a propósito’. En Francia estaba Souleymane Diawara. Daba miedo. Lo volví a ver con Variétés, es simpático. Pero en el terreno daba miedo”, concluyó

Sigue leyendo:

–“No es fácil representa a un club como Pumas”: Guillermo Martínez se sincera tras su doblete

–Se anuncia la fecha para el combate unificado entre Bmitry Bivol y Artur Beterbiev

–Jaime Lozano ya sueña con debutar en el Mundial de 2026 junto a la selección mexicana