Cámara de Representantes iniciará el proceso de votación para someter a impeachment a Alejandro Mayorkas

La Cámara de Representantes se está preparando este mates para votar sobre si someter a un “impeachment” al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien el Partido Republicano acusa de haber en riesgo la seguridad de Estados Unidos con la entrada de miles de migrantes irregulares.

Los cargos de los que es acusado Mayorkas, también llamados artículos de “impeachment”, son los siguientes: “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” por supuestamente no manejar de forma correcta la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Asimismo, el republicano Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional, aseguró la semana pasada que “el remedio final para tratar directamente con el deliberado y sistemático desprecio del secretario Mayorkas por el estado de derecho es el juicio político”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, publicó una misiva de seis páginas que había remitido a Green en la que afirmaba que había aportado infinidad de información que “demuestra claramente” cómo está haciendo cumplir la ley, además, lamentó que no haya servido para suspender este proceso “sin fundamento”.

“Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado“, expresó.

Actualmente, los republicanos tienen una pequeña mayoría de 219 a 213 en la Cámara, por lo que cuando pongan sobre la mesa los cargos al pleno deberán recibir el respaldo de casi todos sus integrantes para ser aprobado.

Si los artículos contra Mayorkas prosperan, le competerá al Senado llevar a cabo el juicio político contra el demócrata, un proceso que es casi imposible que continúe, ya que se necesitan dos tercios de los votos de la cámara y los demócratas tienen la mayoría.

Si tiene luz verde la resolución en el Senado, Mayorkas se convertirá en el primer miembro de un gabinete presidencial en enfrentarse a un juicio político en casi 150 años.

En diciembre del año pasado, cerca de unos 302,000 migrantes irregulares cruzaron la frontera sur de México a Estados Unidos, una cifra sin precedentes.

Durante el año fiscal 2023, fueron capturados 2.4 millones de personas, lo que representa también otro récord.

La Administración de Joe Biden y los senadores de ambos partidos han negociado un acuerdo migratorio (del que no se saben los detalles) para abordar la actual crisis fronteriza, pero el expresidente y precandidato, Donald Trump y sus aliados en el Congreso, se opone a que progrese.

Sigue leyendo: